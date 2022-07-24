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曾求助！陸女留學生遭殺害注射毒品　美媒「揭露」校方文件超心寒

▲大陸女留學生遭殺害 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲大陸女留學生遭殺害終於破案，兇手是前男友。（圖／翻攝 極目新聞）

 記者任以芳／綜合報導

美國全國廣播公司(NBC) 昨23日指出，美國猶他大學一名董姓大陸女留學生遭他殺，兇手是她的前男友，還在她死後注射毒品。根據報導稱，猶他大學公佈的大量文件顯示，因為學校工作失誤，遭家屬指控校方有很嚴重疏失，導致案情延誤，引發這起悲劇。

陸媒《極目新聞》引述該報導稱，根據當地官員透露，這起案件發生於今年2月11日，鹽湖城警方在猶他大學校外的汽車旅館房間發現19歲董姓女留學生的屍體。董的前男友，26歲的王浩宇（音譯）也在房間。

報導指出，嫌犯想吸毒輕生之前先殺女方。目前，王浩宇已被指控犯有謀殺罪，他的律師已代表他認罪，將於8月8日出席聽證會。

根據大學公布的一份時間表，董和前男友王浩宇是在2021年的秋天相戀，都是猶他大學的學生。董去世的前幾周，曾向校方求救多次，但沒有得到足夠的重視，導致女方身陷危險之中。

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▲▼謀殺示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嫌犯已經有謀殺意圖，美國猶大大學疑似沒有重視預防，家屬質疑有嚴重疏失。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據記錄顯示，其中一次在1月14日，董向學校住宿部（HRE）的工作人員報告王浩宇有輕生念頭，請求對王浩宇進行健康檢查。住宿部工作人員最後無法聯繫到本人。

報導指出，失聯的王浩宇2月11日給校方人員住宿部一名管理人員發一封電子郵件稱，「他們依然相愛，並決定輕生。郵件中還透露他曾給女方注射毒品。」

董的室友貝利說，「我非常憤怒，因為董的死亡明明是可以預防的。」

董的父母控訴校方失職。他們說，「我們把女兒的安全托付給猶他大學，而他們辜負了這種信任。他們知道我女兒處於嚴峻的危險之中，但在她最需要保護的時候卻沒有保護她。我們不希望她白白地死去。」

猶他大學校長回應，學校將對大學管理的住房中的行為、種族主義和偏見事件進行定期審查，也會做出其他改革。

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