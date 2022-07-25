女童炸毛成金銀獅子頭！一查竟患「難梳頭症」　全球僅100人有

▲患有「難梳頭髮症候群」的戴維斯有一頭捲毛，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

頭髮炸毛成獅子頭是不少人燙髮後的夢魘，不過這世上卻有100人，因為罹患罕見的疾病「難梳頭髮症候群」（uncombable hair syndrome），一輩子必須和金銀色的蓬髮搏鬥。17個月大的英國女童戴維斯就是「難梳頭髮症候群」的患者之一，她有著一頭漂亮的金髮，但髮質卻乾燥捲曲、無法服貼，不管媽媽再怎麼梳也無法使頭髮乖乖服貼。

據《每日郵報》報導，母親夏洛特（Charlotte Davis）表示，女兒戴維斯（Layla Davis）自1歲開始，頭髮就變得毛茸茸的，之後就開始「向外生長」，最後炸毛成金黃色的「獅子頭」，也讓戴維斯被不少人親切地稱為強生（英國前首相Boris Johnson）或愛因斯坦。

「難梳頭髮症候群」是一種罕見的頭髮結構異常疾病，患者因頭髮的髮質與常人不同，而導致出現乾燥捲曲，顏色淡成金髮的症狀，而且他們打從出生開始，整理頭髮就是一生的難題。這種疾病通常會在嬰兒時期至3歲之間發生，最晚也有可能會在12歲時出現，但病症會隨著時間的推移而改善。

夏洛特也指出，她在女兒一開始罹病時難以接受現實，「我當時一直告訴自己一切都會好起來的，但我在知道全球只有100人有這種疾病後，就為戴維斯感到自豪，因為這種情況實在是太罕見了」。