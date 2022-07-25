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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘主動提議「聘金還房貸」！丈夫一句話讓她看清：相親認識的

中國大陸一名新婚女子提出「用聘金還房貸」竟被丈夫拒絕。（示意圖／Pixabay）

▲中國大陸一名新婚女子提出「用聘金還房貸」竟被丈夫拒絕。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

聘金一直是困擾準新人的課題，不過中國大陸一名人妻直到婚後「才從聘金認清老公」，表示自己提出要用聘金償還房貸時，老公不僅不答應，還透露先前不為她所知的暖舉，讓不少網友驚嘆：「果然是別人的老公。」

綜合陸媒報導，這名河北人妻主動向丈夫提出「用聘金償還房貸」的意願，認為最近疫情讓家裡經濟不太好，「老公一個人扛太辛苦」。沒想到，丈夫居然立刻拒絕，接著就透露讓她感動不已的暖舉，也直呼真的嫁對人。

人妻老公拒絕她用聘金償還房貸的提議。（圖／翻攝自微博）

▲人妻老公拒絕她用聘金償還房貸的提議。（圖／翻攝自微博）

老公表示，聘金給了就是給了，房貸自己有辦法扛住，之後就說「等房產證下來，上面也會有妳的名字」，讓她驚呼超感動。人妻表示，自己與老公雖是在相親認識1年多後才結婚，但她點頭嫁時「還不確定自己是不是喜歡對方」，如今真的被丈夫深深感動。

大陸網友在看了人妻老公邊炒菜邊回答聘金問題的影片後，也被他主外又主內以及拒絕用聘金還房貸的暖舉感動，紛紛直呼：「別人的老公果然不會讓人失望。」

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