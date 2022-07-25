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原鄉秘境美照曝！茂林「四大風景區」殺進旅展　大富翁吸眼球人氣　

▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林風景管理區參加旅展，大推原鄉之美。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

茂林國家風景區管理處在疫情趨緩之後，今年暑假也攜手雲嘉南、西拉雅及大鵬灣國家風景區管理處共同聯合參加高雄旅展「四處行銷」，邀您Fun暑假-「四處」走跳玩樂趣，讓民眾體驗南台灣最熱情最好玩的夏天。


茂林國家風景區管理處在高雄旅遊展覽期間與轄區業者共同行銷優惠，此次更聯合雲嘉南、西拉雅及大鵬灣國家風景區管理處等觀光商圈業者共同參展，將南台灣最好吃、最好玩、最好逛、最好買的精彩遊程及在地特色伴手禮呈現在民眾眼前，好康優惠盡在高雄國際旅展。

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▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在旅展的活動現場推出陪你開心玩一「夏」，串連四大風管處的自行車遊憩景點，搭配大富翁遊戲的「機會、命運」卡來解謎任務，完成闖關者即可獲得小贈品；另外在這次自行車旅遊館攤位消費，消費滿100元即可集一點至本館服務台兌換抽獎劵一張，，天天抽、天天送，活動大獎每日抽出自行車壹台，好禮獎不完，誠摯地邀請您一起來逛展。


茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，國內疫情逐漸穩定後，國旅人潮不間斷，國門也即將開放，民眾開始探訪地方深度遊程，所以歡迎民眾來遊賞部落、走讀原鄉、來六龜泡湯、茂林小長城步道健行；了解高屏山麓脊梁山脈旅遊、自行車旅遊及探訪原鄉等遊程資訊。南台灣四大風景區管理處帶您「四處」走跳玩樂趣，期能提供優質旅遊環境，在後疫情時期，迎接國旅商機，並提供遊客安心、愉快的出遊體驗，更多旅遊景點。

▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林風景管理區參加旅展，秘境美照曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林風景管理區參加旅展，大推旅遊景點，搶國旅市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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