父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

▲高雄一位父親和兒子有爭執，因到兒子公司找不到人，直接向櫃檯人員傾訴，罵兒子是「不孝子」，被兒子事後得知怒告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一趙姓父親因和兒子有爭執，直接到兒子公司找人，因當天他剛好沒來上班，趙父遂向櫃檯人員大罵兒子「不孝子、垃圾、逆子」，傾訴家務事長達2小時，才滿意離去，兒子事後得知相當不快，對父親提告，不過法院認為，因證據不足，難以證明趙父是想侮辱兒子，或僅僅只是訴苦，判處趙父無罪，全案還可上訴。

判決書指出，趙男因拒絕處理母親死後遺產申報事宜，惹趙父不開心，趙父於是在去年3月17日15時30分直奔兒子工作的新竹某台電服務所找他，但當天趙男卻剛好休假。

在場員工指證，趙父先在一樓大廳問櫃台人員兒子是否在公司，櫃檯人員回答趙男休假，趙父遂開始閒聊家務事，大罵兒子「是一個不好的人、逆子、不孝子」，要他的財產又忤逆，在場員工也有聽到趙父說兒子「心機重、狡猾」等字眼，講到17時30分才自行離開。

趙父則在案件審理時辯稱，當天兒子不在，根本沒有對象可以罵，頂多說一些訴苦的話而已。

法官認為，現場證人並無提供當日趙父2小時言詞的完整證述，僅能知道他有講「不孝子、垃圾、逆子」等語，缺乏事件的脈絡、語氣等綜合狀況，難以知道趙父當時在侮辱趙男還是在訴苦，既無其他證據佐證，判趙父無罪，全案還可上訴。