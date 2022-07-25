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歐盟通過了！丹麥疫苗Imvanex獲批准對抗猴痘　料將防止疫情擴大

▲▼猴痘疫苗。（圖／路透）

▲丹麥巴伐利亞北歐生技公司的天花疫苗Imvanex已獲歐盟批准作為預防猴痘的疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）生技公司25日宣布，其天花疫苗Imvanex已獲歐盟委員會批准作為預防猴痘的疫苗，讓所有歐盟成員國可有效防範猴痘疫情擴大。這是歐盟藥品管理局（EMA）在22日建議將天花疫苗Imvanex納入預防猴痘藥品後的一大進步。

據路透社報導，歐盟藥品管理局22日建議，將丹麥巴伐利亞北歐生技公司的Imvanex疫苗當作預防藥品，以對抗被世界衛生組織（WHO）列為「國際公衛緊急事件」的猴痘疫情。巴伐利亞北歐公司的執行長查普林（Paul Chaplin）25日證實，歐盟如今已批准Imvanex作為防止猴痘的疫苗，而相關疫苗將提高各國抗擊新疾病的能力。

此前在歐盟僅可用於天花治療的Imvanex疫苗，之前只被美國和加拿大批准用於預防猴痘，但在猴痘疫情爆發後，巴伐利亞北歐公司就陸續向幾個歐盟國家提供了這種疫苗，當作所謂「仿單核准適應症以外」（off-label）的用途使用。

巴伐利亞北歐公司在聲明中指出，歐盟批准Imvanex疫苗用於對抗猴痘將讓所有歐盟成員國、冰島、列支敦斯登以及挪威可有效防範猴痘疫情擴大。報導稱，Imvanex疫苗的開發得益於美國政府在過去20年的大量投資；在猴痘疫苗龐大需求的推動下，巴伐利亞北歐公司過去3個月的股價已上漲了122%。

 

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