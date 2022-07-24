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日本櫻島「火山噴發」發布最高級警戒！碎石噴2.5公里遠　緊急疏散

▲▼櫻島火山爆發。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲櫻島火山爆發，日本發布最高級警戒。（圖／翻攝日本氣象廳，下同）

記者許力方／綜合報導

日本氣象廳於當地時間24日晚間8時許發布「火山噴發」5級警戒，九州鹿耳島櫻島火山發生大規模爆發，因為有一顆火山碎石噴飛到距離火山口約2.5公里遠的地方，因此提升警戒至最高「避難」級別，要求附近居民盡快疏散。

日本氣象廳發布警戒指出，24日晚間8時5分許，櫻島南嶽山頂火山噴發，受風力影響，煙塵朝東邊吹，火山噴發的碎屑飛出2.5公里遠，因此將警戒級別從3級提升到5級，位於南嶽山頂火山口以及昭和火山口3公里以內地帶的鹿兒島市有村町及古里町的部分地區，都須嚴加防範大塊火山飛石，另外，距離火山口2公里範圍內，也須警惕火山碎屑流。

自18日起，氣象廳就觀測到櫻島細微的地殼變動，顯示山體正在膨脹，23至24日下午3時，南嶽山頂火山口共噴發4次，煙塵最高達1200米。氣象廳提醒附近居民注意，下風處地區，除了火山灰，也會有小塊的火山飛石被帶到遠處落下，且爆發引起的巨大空氣振動可能造成窗戶玻璃破損等危害。

根據鹿兒島消防消息，目前尚未獲報有人員傷亡。櫻島是位於日本九州南部鹿兒島灣內的一座活火山島，由北岳、中岳、南嶽3座火山體組成，而日本共有111座活火山，櫻島火山的噴發非常頻繁，自1989年12月宣布火山噴發警戒級別後，這是史上第二次發布最高級別警戒。

▲▼櫻島火山爆發。（圖／翻攝日本氣象廳）

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