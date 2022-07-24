萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

▲花蓮分局邀集各相關單位召開萬安45號演習協調會。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年東部地區萬安45號演習，將於7月28日下午1時30分至下午2時舉行，花蓮警分局為了順利完成演習任務，期前在分局禮堂召開111年軍民聯合防空（萬安45號）演習協調會，由分局長呂育騰主持，希望藉由事前充分的溝通與協調，讓演習更加完善。

花蓮警分局表示，在這半小時的演習期間，將進行防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練，屆時民眾車輛應停止行駛並停靠路邊或轉入非幹道停放，駕駛及乘客要下車就近疏散、避難，民眾在家也要緊閉門窗、關燈，店家可持續營業，但仍須將門窗關閉，配合人員管制，待演習結束後才可恢復正常。

為了協調各機關及事業單位能夠全力配合本次演習，花蓮警分局提前邀請到花蓮市區的公家機關、銀行企業及重要路段商家等，希望透過事前完善的溝通與協調，讓本次的萬安演習更加完善，也請民眾配合宣導，以使全民瞭解與支持，強化全民防空作為與整備，期能圓滿達成演習目的。

花蓮警分局強調，演習當天警方將派出制服員警及協勤民力在市區主要路口實施人車疏散，希望民眾在演習期間能確實遵守警察及義警、民防人員指揮，就近進行疏散避難，讓東部地區的萬安45號演習能達到最完美的地步，呼籲全民一起保家衛國。