拒配合「恐吃15萬元罰單」　萬安演習明登場！北市須「離車疏散」

▲萬安45號演習將於25日下午登場。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

萬安演習將於25日下午1時30分至2時在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，此次除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，台北市也將首度實施全市區(里)、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，希望藉此建立民眾居安思危的觀念。

台北市政府24日表示，今年萬安演習不同於過去演習的地方，在於演習當日空襲警報發放後，將實施行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗（簾） 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

台北市政府提醒，如果民眾於演習期間拒絕或未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用《民防法》第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，因此請民眾務必配合，共同遵守民防法相關規定，以免受罰。

另外，北市府指出，此次演習也設計境內關鍵基礎設施遭致空攻受損、波及民房家屋，影響民生運作，磨練警、消、醫護人員災害救援、傷患救護及收容安置應變作為，以降低真實空襲時的傷亡，提醒市民可儘早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領，機警應變，確保市民生命財產安全。