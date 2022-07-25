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2公尺長「海筆」首現蹤太平洋！　罕見影片曝光

記者張靖榕／綜合報導

鸚鵡螺號探勘船（Exploration Vessel Nautilus）團隊一群科學家們，日前在夏威夷西部約翰斯頓環礁（Johnston Atoll）附近，尚未探索過的3000公尺海底，發現一種第一次在太平洋出現的觸角狀生物，名為Solumbellula海筆，而且長度遠比一般同類還要長。

▲▼2公尺長「海筆」首現蹤太平洋。（圖／翻攝YouTube「EVNautilus」）

▲▼海筆根部插入海底，觸手在水流中捕食浮游生物。（圖／翻攝YouTube「EVNautilus」）

▲▼2公尺長「海筆」首現蹤太平洋。（圖／翻攝YouTube「EVNautilus」）

CNET報導，Solumbellula海筆（Sea Pen，學名Solumbellula monocephalus）通常出現在大西洋及印度洋，此前從未在太平洋海域出現。一段在水下接近9900英尺（約3000公尺）捕捉的畫面，影片清晰拍下Solumbellula海筆的身影，包括用來捕食的觸手，以及長達2公尺的身軀，遠比一般海筆長。

科學家相當驚喜地表示，Solumbellula海筆屬於刺胞動物門，與珊瑚及水母同個門，目前正在進一步研究拍攝到的影像，將會幫助專家判定是否為太平洋的頭一遭發現，或可能代表著此海洋盆地的新物種。

海筆為無脊椎動物，因為狀似與毛筆所以取名海筆，通常筆柄部分會固定在泥沙中，上半部與水螅蟲共生，捕捉浮游生物為食。通常海筆長度僅40公分，也曾發現過1.5公尺長度，但這次2公尺也可能是頭一遭。

約翰斯頓環礁的探勘期自6月20日開始至本月13日結束，專注研究該海域的生物多樣性。

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