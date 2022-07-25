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滷味老闆被「行刑式爆頭」！倒臥血泊畫面曝　臉書曾曬澎恰恰合照

記者趙蔡州／綜合報導

台中潭子車站旁24日晚間9時許發生槍擊事件，一名30多歲滷味攤曾姓老闆遭人連開3槍「行刑式」爆頭，目前仍在醫院與死神拔河。警方調查，事發時為1名車手男子駕駛BMW到場，由另1名槍手男子下車開槍，得手後2人隨即闖紅燈逃逸，目前已鎖定特定人車，循線持續追緝中。

▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」，現場畫面。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲滷味攤老闆遭槍擊，倒臥在血泊中。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中消防局24日晚間9點40分許接獲民眾通報，指稱潭子車站附近有人受重傷，消防員趕到後才發現曾男頭部中彈，倒臥在血泊中已無生命跡象，立刻將人送台中慈濟醫院急救。

警方初步了解，事發時為1名車手男子駕駛BMW到場，由另1名槍手男子下車向曾男連開3槍，行刑式槍擊頭部，得手後2人隨即駕車闖紅燈，往市區方向逃逸。警方目前已成立專案小組，鎖定特定人車持續追緝中。

▲▼▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」，現場畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲曾姓老闆曾在臉書PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照。（圖／翻攝自臉書）

據悉，曾男目前未婚，獨自經營滷味攤已經5年，平常會在臉書分享滷味攤的美食，也曾PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照，開玩笑說「連澎哥都說讚的滷味，您還不趕快來嚐鮮嗎」。

曾男家屬則透露，曾男背景單純，不曾與他人結怨，也沒任何財務糾紛，不清楚為何會被人開槍。

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