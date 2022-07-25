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社會 社會焦點 保障人權

重機猛撞左轉轎車！「前滾翻」冒白煙騎士噴飛　路人燒聲尖叫

記者許權毅、蔡怡萍／台中報導

台中市南區一輛紅牌重機直行路口時，與一輛左轉的自小客車發生碰撞，強大的撞擊力道讓重機整台前翻一圈重摔落地，還一度冒出白煙，騎士也彈飛到地上痛苦翻滾，雖多處受傷但意識清楚，正前方一輛目擊事故的白色轎車嚇到「倒退嚕」，路人也不禁驚呼出聲。

▲▼ 台中重機汽車轉彎車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

▲ 重機與左轉彎轎車發生車禍，當下撞擊畫面。（圖／翻攝記者爆料網）

事發在昨日（24）下午18時38分許，正值車流尖峰時段，台中市南區建國北路與美村路口，31歲衛姓男子駕駛自小客車沿建國北路由西往東方向行駛，於行經美村路時欲左轉，與騎乘大型重機車沿建國北路由東往西方向，直行之25歲林姓男子發生碰撞，重機在路口來不及煞車、直直撞上左轉車輛，猛烈力道讓重機騰空飛起前滾翻360度，重摔在地零件噴散，林男也彈飛到一旁痛到無法起身。

從監視器影像還可看到，當時也在路口等待左段的對向白色自小客目擊意外現場，也嚇到倒退回車道，重機也撞到冒出白煙，一旁甚至還有路人嚇到發出尖銳驚叫聲。

▲▼台中重機汽車轉彎車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼重機猛烈撞擊後前翻一圈，還一度冒出白煙。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中重機汽車轉彎車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

重機騎士林男身上多處受傷，所幸意識清楚，由救護人員送往中山醫院治療，意外肇事原因尚待事故分析鑑定。

警方表示，肇事轎車從內側車道左轉，因雙向皆為綠燈，初判肇因為轉彎車未禮讓直行車，警方也檢視後方白色休旅車監視器，認為轎車離分隔島並不遠，應是在靠內側轉彎，詳因仍有待釐清。

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