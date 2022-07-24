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兄妹誤信銀行客服「做這件事」　存款遭領光還成詐騙集團共犯

▲刑事局預防科24日對解除分期付款的詐騙電話提出預警 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科24日對解除分期付款的詐騙電話提出預警 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

今年6月彰化縣蔡男（22歲）接到自稱店商賣場來電，告知他購物訂單誤設為連續出貨扣款，對方請他配合銀行員操作取消訂單，不料最後蔡先生帳戶被詐騙集團搬走3萬多元，甚至連同被害人妹妹帳戶也遭歹徒設定電子支付帳號、被當作人頭帳戶使用。

刑事局預防科指出，被害人蔡男因網購模型，一時不察配合假冒的銀行客服指示，提供自己的年籍、帳號、網路銀行帳號密碼、信用卡卡號、效期、安全碼等資訊，最誇張的是把手機收到的動態簡訊認證碼全數告知詐騙集團。

▲刑事局預防科24日對解除分期付款的詐騙電話提出預警 。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局預防科24日對解除分期付款的詐騙電話提出預警 。（圖／記者張君豪翻攝）
 

歹徒偽冒的假客服此時卻告訴蔡男，因不明原因帳戶內餘額3萬餘元已被全數扣除，但可申請退款，對方告知他的帳戶暫不能使用，須提供他人帳戶才能接收退款，蔡男一時陷入誤判，提供親妹的帳戶、聯絡方式，歹徒便與妹妹聯繫。蔡女聽聞要幫哥哥收退款，也依歹徒指示提供了自己的身分證號、手機、電郵、網銀帳密，及的簡訊認證碼等資訊。

未料隔天起，兄妹陸續收到銀行簡訊通知，兩人帳戶莫名出現多筆資金流動，兩人戶頭總計有超過50萬元的資金匯入然後再轉匯出，兩兄妹驚覺不妙，自此才察覺詐騙集團所為，兩兄妹才報警求助。

刑事局指出，解除分期付款的傳統詐騙話術不斷變化，早已跳脫要民眾操作ATM的老哽，改以網銀及電子支付等方式騙匯，或以話術取得民眾的個資、申辦電子支付帳號，甚至將民眾帳戶當作犯罪人頭帳戶使用，警方呼籲民眾切莫聽信詐騙集團電話指示就交出自己帳戶個資，以免造成財損、甚至成為詐騙犯罪行為的共犯。

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