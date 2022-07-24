投資博弈網站接到「獲利通知」！她開心去拿錢反被囚　一舉動獲救

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南一邱姓女子在網路博弈網站下單，接到詐騙集團的獲利通知後，依約到汽車旅館面交現金，結果行動反遭集團巫、林2嫌控制，邱女利用和犯嫌一同外出的機會，寫下「請救我SOS」的紙條向超商顧客求援，經顧客直奔歸仁分局報案，警方到場逮捕巫、林2嫌，並依妨害自由、詐欺及洗錢防制法移請台南地方檢察署偵辦。

▲台南一邱姓女子投資博弈網站，接到詐騙集團的獲利通知信以為真，7月21日到旅館面交金額，卻反遭2名男子控制行動，幸虧邱女急中生智，寫紙條向外求援才獲救。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方逮補犯嫌。（圖／記者林悅翻攝）

這位24歲的邱姓女子以為網路博弈可輕鬆獲利，因此下單投注，後收到詐騙集團通知，宣稱她投注的金額已有獲利，需要以面交方式提領獲利金額，以當場確認身分及銀行資料，邱女因急於拿到獲利金額，於7月21日晚間依詐騙集團指示前往仁德區某汽車旅館碰面，碰面後即遭集團成員巫、林2嫌控制行動。

幸好，邱女趁機寫下「請救我SOS，幫我打電話報警，我被軟禁在XX旅館XX號房」的求救紙條，隔日早上趁和2犯嫌外出時，偷遞紙條向超商顧客求救，經熱心民眾直奔歸仁警分局報警，警方立即派員前往汽車旅館逮捕2嫌，並救出邱女，全案將巫、林2嫌依妨害自由、詐欺及洗錢防制法移請台南地檢署偵辦。

▲邱女前往旅館面交「博弈獲利現金」，卻遭2名男子限制行動。（圖／記者林悅攝）

歸仁警分局長邱顯良表示，目前詐騙手法及方式雖然五花八門，但只要民眾細心思考不慌張，或有相關疑問向警察單位詢問，均能避免遭到詐騙損失財物，本案幸被害人機警及報案民眾見義勇為，才沒有遭受更嚴重的傷害。

警方呼籲民眾，對於一頁式廣告、假投資、網路廣告徵才(家庭代工)及網路博弈輕鬆獲利等招攬方式均應審慎思考，並秉持「冷靜、查證、報警」三原則，若遇有類似情況，請立即撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」查證。