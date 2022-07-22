老翁遇詐騙集團「監管」老梗　價值54萬金條...全被騙光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓老翁（83歲）日前接到詐騙集團電話，集團以他涉及刑案為由，要「監管」他的財產和帳戶，老翁信以為真，立即將家中價值54萬的金條交給詐騙集團車手，原本還要去銀行辦理業務被提醒，才知道被炸騙了。三民二警分局獲報後，循線前往桃園逮捕鍾姓車手（21歲），可惜金條還是無法追回。

▲警方逮捕詐騙集團車手（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方逮捕詐騙集團車手（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，李姓老翁是接獲歹徒假冒板橋地檢署檢察官來電，誆稱他銀行帳戶遭人挪用涉及犯罪，必須配合警方將名下財產交付監管，免日後被檢察官移送法辦，老翁嚇得立即將家中存放的54萬元的金條，帶到三民區鼎中路一帶交給詐騙集團成員，還立刻前往銀行臨櫃辦理業務，準備提出存款，所幸經行員提醒才知遭詐騙。

老翁隨即報案，三民二分局立即成立專案小組展開偵辦，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，循線查出當天出面的鍾姓車手，藏匿在桃園市龜山區一帶，警方隨即在7月14日晚間7時許，在桃園高鐵站拘提鍾嫌到案，查扣作案手機等證物。

不過，可惜的是，老翁的54萬元金條，鍾姓車手已經上繳給詐騙集團，無法追回，全案在訊後依詐欺罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。