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社會 社會焦點 保障人權

停私人地被刻14字！台中球棒哥「砸車回擊」　自首秒尷尬：砸錯了

記者許權毅／台中報導

這下真的尷尬了！台中一名19歲陳姓男子22日將愛車停在一處私人地，不料回來一看，發現引擎蓋上面被人刻上「此處是私人土地未經允許勿停放」，陳男誤以為一旁白車是地主的，氣得他先對車輛撒冥紙，再持鋁棒砸爛車窗。陳男冷靜後還自行跟派出所報案，沒想到周姓車主到場，一問才知道陳男根本「砸錯車」，地主為另名61歲陳男。

▲▼台中一名陳男發現車子被刻字，怒砸一旁汽車洩憤。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台中一名陳男發現車子被刻字，怒砸一旁汽車洩憤，不料事後發現並非該車主刻字。（圖／翻攝社會事新聞影音）

清水分局表示22日晚間20時許，陳男將車子停在東晉8街一處私人土地，陳姓地主發現車輛未經同意就停放，持物品在黑車上刻上斗大字句，整個引擎蓋都刮花。陳男誤以為一旁白車是地主的車，氣得開始拿鋁棒砸車，打爛車窗、擋風玻璃，還怒在空中撒冥紙洩憤。

▲▼台中一名男子發現車子被刻字，怒砸一旁車。（圖／記者許權毅翻攝）

▲陳男引擎蓋上被地主刻上「此處是私人土地未經允許勿停放」。（圖／記者許權毅翻攝）

事後陳男跑到明秀派出所報案自首，警方通知車主到現場，才發現白車車主是另名周男，並不是該地地主。陳男才知道自己砸錯車，表示願意賠償，並且已跟周男達成和解。至於陳男與陳姓地主2人互告毀損與侵入住宅，目前已由沙鹿分駐所受理。

▲▼台中一名陳男發現車子被刻字，怒砸一旁汽車洩憤。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲事後陳男跟周男達成和解，不過跟陳姓地主互告。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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