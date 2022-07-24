　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳BNT過期貼標給人打？　食藥署揭真相：同批185萬劑展延到10／4

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲BNT疫苗，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

網路上流傳批號「2A087A」的BNT成人疫苗被貼上粉紅色標籤展延有效日期，遭疑民眾是否接種過保存期限的疫苗。食品藥物管理署今（24）日發布聲明，BNT成人疫苗的冷凍貯存期限經過相關資料審查，可以由6個月展延為9個月，並由食藥署專案執行貼標，而2A087A該批疫苗總計有185萬劑，效期從7月延至10月，確實可能有部分疫苗貼標展延，據指揮中心統計目前還剩餘29萬劑。食藥署強調，此為國際通行的藥品審查規範及作法，民眾可以安心施打。

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

網路上有民眾po文指出，近日有人發現一批成人BNT疫苗（批號2A087A），按照疫苗盒身原本的「冷凍保存期限」為111/7/4，同時已標註「冷藏期限」為111/05/23~111/06/22，但醫院實際施打疫苗的時間已經在6/27以後，不論從原白色標籤、瓶身冷凍期限或解凍後冷藏期限來看都已經過期。

但是疫苗外盒卻貼有粉紅色貼紙標註「依據衛授食字第1109501216號函同意展延產品冷凍保存期限至111年10月4日」，這在以往的疫苗紙盒上是未曾見過。

民眾提出質疑，該貼標是否真的是食藥署授權？另以往BNT發下來時疫苗紙盒外同時有白色標籤標明冷凍期限、冷藏期限，不會有粉紅色標籤延長冷凍效期，若非疫苗已解凍，又為何會有冷藏效期30天期間的起算與標示。憂心校園BNT接種是否也有打到冷凍保存過期被延長效期的疫苗。

食品藥物管理署今（24）日發出聲明稿提出4點澄清，強調展延都經過相關資料審查，符合國際通行規範，食藥署研檢組科長許家銓受訪表示，2A087A總計放行185萬劑，該疫苗冷凍儲存有效期限原為111年7月4日，後經食藥署同意展延至111年10月4日，且外盒已黏貼更新後冷凍儲存效期粉紅色新標籤及冷藏保存期限白色標籤，皆符合相關規定。

另外還有3批BNT疫苗展延，分別是6月到期2批，8/25到期1批，總計會有4批疫苗可能被貼上新的效期，2A087A並非單一個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，展延至10月的這一批BNT疫苗還有剩下約29萬劑，至於其他3批展延BNT都在3月底已經接種完畢。

食藥署強調，藥品及疫苗的有效期限，是依據藥品及疫苗在研發過程中持續更新的安定性試驗結果，來制訂及展延有效期限，以證明在宣稱的效期內能夠維持一定的品質標準，此為國際通行的藥品審查規範及作法，民眾可以安心施打。

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

食品藥物管理署針對網傳BioNTech公司成人用Covid-19新冠肺炎疫苗效期疑義，說明如下：

1.BNT公司成人用Covid-19新冠肺炎疫苗之有效期限，業經食藥署審查廠商檢送的更新安定性試驗技術資料，並於111年1月22日衛授食字第1109501216號函回覆疾病管制署(以下簡稱疾管署)，同意該疫苗於冷凍儲存(-60至-90°C)之有效期限由6個月展延為9個月，並同意該署執行專案貼標作業，於外盒黏貼更新後冷凍儲存效期的粉紅色新標籤，以資識別。

2.食藥署提醒，BNT公司成人用Covid-19新冠肺炎疫苗在使用前，要先從冷凍保存設備轉置到2~8°C解凍，並可冷藏保存1個月，惟冷藏保存之期限仍需符合疫苗冷凍儲存有效期限，而且解凍後的疫苗不可再次冷凍。疫苗施打前，須再使用0.9%的氯化鈉注射液進行稀釋，經稀釋後的疫苗應儲放在2~30°C，並在 6 小時內使用完畢。

3.倉儲人員會配合疾管署配送需求，解凍BNT公司成人用Covid-19新冠肺炎疫苗，並同時於疫苗外盒黏貼冷藏保存期限白色標籤，提醒醫療院所該疫苗需於此白色標籤所載期限內用畢。

4.針對網傳批號2A087A之BNT公司成人用Covid-19新冠肺炎疫苗效期疑義，經查該批疫苗冷凍儲存有效期限原為111年7月4日，後經食藥署同意展延至111年10月4日，且外盒已黏貼更新後冷凍儲存效期粉紅色新標籤及冷藏保存期限白色標籤，皆符合相關規定。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」
生日送媽「8萬元蛋糕」　本體真面目曝光！萬人驚呆
研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症
沒有中間人！　江宏傑「聯繫福原愛」靠這方式
連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭
廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了！
小情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

網傳BNT過期貼標給人打？　食藥署揭真相：同批185萬劑展延到10／4

新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉「不夠專業」　當時1句話超諷刺

1圖看懂1週天氣！這天起「半個台灣午後都有雨」　颱風生成機率增

台東+222　衛生局：密切接觸者應落實防疫措施

12億改造「新竹球場」2天就喊卡　何時複賽？味全龍說話了

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

基隆+327！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

新竹球場「重生2天」就掰了！　他酸爆：恭喜小智，青史留名

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

天使拉拉「自己拿藥吃」14顆一口吞！完全不怕苦

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

網傳BNT過期貼標給人打？　食藥署揭真相：同批185萬劑展延到10／4

新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉「不夠專業」　當時1句話超諷刺

1圖看懂1週天氣！這天起「半個台灣午後都有雨」　颱風生成機率增

台東+222　衛生局：密切接觸者應落實防疫措施

12億改造「新竹球場」2天就喊卡　何時複賽？味全龍說話了

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

基隆+327！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

新竹球場「重生2天」就掰了！　他酸爆：恭喜小智，青史留名

新竹球場投手丘偏低　牛棚投手尿急跑好遠

台南最新水上棧道啟用！看水漾森林、賞夕陽　住進絕美星空豪華帳篷

熱到爆！吹冷氣前「多1小動作」　台電證實：電費能省215元

金廣鉉關注前兄弟洋投象魔力　SSG教頭宣布27日升一軍

你的雪花牛不是雪花牛？營養師揭真相　熱量爆表「霜降也有假」

戴資穎、周天成台北賽都奪生涯第4冠　追平最多2組地主奪冠紀錄

惡霸犬愛上鄰居家「吹電扇玩水」每天串門子　媽笑：要吃飯才回來

男偶像爆經紀公司吸血惡行！　逼簽20年約「想解約需付3.5億」

尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

全台網紅冠軍牛肉麵Archer　王令麟親訪食用大表肯定

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

生活熱門新聞

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

新竹球場噴12億　一半經費全用在這

12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

誇張畫面！12億新竹球場「女廁無法鎖門」

人妻藉林志穎機會教育！兒崩潰2句惹哭網

新竹球場「攝影機底下有坐人」！他驚：會壓死人

高雄機車族等「99秒紅綠燈」　目送輕軌空車廂怒了

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

鬼門關前走一遭！林志穎3巧合幸運逃死

找到70歲公公了！網紅人妻曝「救命恩人」

更多熱門

相關新聞

基隆6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

基隆6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

中央疫情指揮中心24日公布國內本土病例，新增2萬1460例，其中基隆新增327例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率又回升到5成；市府在七區提供6個月至5歲幼兒施打Moderna（莫德納）疫苗接種站，兩天已有近5百名幼童施打，且無不良反應回報，籲請家長儘速帶著家中的幼兒前往接種。

竹縣+624　衛生局籲盡快施打嬰幼兒、成人第4劑

竹縣+624　衛生局籲盡快施打嬰幼兒、成人第4劑

竹市+526　滿6月以上寶寶打疫苗

竹市+526　滿6月以上寶寶打疫苗

再增2兒少MIS-C！16歲女「曾打2劑疫苗」染疫1個半月後發病

再增2兒少MIS-C！16歲女「曾打2劑疫苗」染疫1個半月後發病

快訊／本土+21460！縣市分布曝光　新北最多

快訊／本土+21460！縣市分布曝光　新北最多

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

「食蟻獸」來看診　獸醫見真相笑翻

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面