快訊／本土+21460！縣市分布曝光　僅新北市破3千例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增21460例本土個案，病例縣市分布仍以新北市3747例最多，接著依序是台中市2632例、桃園市2270例、台北市2204例、高雄市2147例、台南市1771例。

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增21,737例COVID-19確定病例，分別為21,460例本土個案及277例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之21,460例本土病例，為9,897例男性、11,554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,747例)，臺中市(2,632例)，桃園市(2,270例)，臺北市(2,204例)，高雄市(2,147例)，臺南市(1,771例)，彰化縣(1,020例)，屏東縣(627例)，新竹縣(624例)，宜蘭縣(575例)，苗栗縣(554例)，新竹市(526例)，雲林縣(525例)，嘉義縣(435例)，花蓮縣(353例)，南投縣(342例)，基隆市(327例)，嘉義市(249例)，臺東縣(222例)，金門縣(188例)，澎湖縣(102例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。

指揮中心說明，今日新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡(各6例)，泰國及越南(各4例)，日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國(各2例)，印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國(各1例)移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。

▲7/24新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。