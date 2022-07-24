台南做工行善團不畏艷陽天　兵分5路為弱勢打造溫暖家園

▲台南做工行善團志工，不畏艷陽酷熱，分別前往安南區2戶、官田區、下營區弱勢戶進行修繕服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲打造「希望家園」的願景，勞工局「做工行善團」修繕志工利用假日貢獻專長，截至24日已幫助188戶弱勢家庭改善居住環境，志工夥伴依舊不畏艷陽酷熱，一早分別前往安南區2戶、官田區、下營區弱勢戶進行修繕服務，只盼能盡快給予弱勢家庭有個遮風避雨的家，使其安心居住。

同時，社團法人台南市勞工志願服務協會志工亦前往官田區二手家具倉庫整理，以利後續可將此家具提供給弱勢家庭使用。

黃偉哲市長表示，工會除了擔任修繕志工幫助台南各區需要的弱勢朋友房屋修繕，逢年佳節更採購庇護工場的禮盒致贈弱勢勞工朋友。最近協助安南區一對相依為命方姓姊弟修繕房屋時，發現雖然弟弟有身心障礙不善言語，卻有繪畫天份，為了鼓勵他也特別將他的繪畫印製成小卡隨禮盒發送，讓中秋的濃情更添加一分暖意與幸福。另7月19日鋁製品修繕志工，也至案家安裝新的鋁門窗，讓居住環境更舒適，方弟弟也特別寫了一張謝卡，感謝市府團隊及志工叔叔、阿姨們的幫忙。

居住於安南區的弱勢修繕戶，案主吳先生單親撫養就讀國中的兒子，仰賴低收補助及打零工收入維生，經濟困難無法修繕房屋。房屋多處破損，屋頂會漏水，門窗亦殘破不堪，電氣志工於7月初進行斷電作業，接著泥水、金屬、鋁製品等志工進行屋頂拆除、搭建鋼骨、安裝窗框、屋頂牆縫填補施工、安裝屋頂鐵板，24日由電氣志工協助配置管線、安裝開關及插座、冷熱水管路、雨水排水等作業。

現年69歲居住於安南區安興街的吳姓個案，獨自居住在老舊鐵皮屋，丈夫已歿且未生育子女。因車禍導致下肢行動上不便，走路須撐拐杖協助，生活經濟來源僅依靠每月中低老津貼。勞工局「做工行善團」自獲報後立即至個案家中會勘，發現老舊鐵皮屋雨天會漏水，大熱天酷熱難耐，隨即安排木工和電氣志工於24日分別進行臥室、牆壁天花板輕鋼架施工及管路配置、燈具安裝施工，藉此改善案家的生活空間，以提升居住品質。

住在下營區的李姓獨居者，身體狀況不佳且患有糖尿病，加上視力不佳日常生活需仰賴居服員協助。目前居住於老平房，因屋頂結構有坍塌危險之虞，又無力自行修繕房屋，透過下營區公所轉介，上週由泥水工會完成廚房地面混凝土粉刷施工，24日由電氣、木工及油漆志工合力完成臥室電線配置、燈具更換、牆壁天花板及牆壁油漆粉刷美化等施工，使案主能夠有個安心的居所，吳通龍議員、陳秋宏議員、下營區區長李宗翰及賀建里里長柯玉堂特別到現場關心修繕情形，並肯定志工的無私付出。

另官田區亦有一處由泥水志工進場修補建物屋瓦破損及防水問題，同樣位於官田的二手家具倉庫持續添暖意，繼上週油漆志工協助將修復好的家具上漆後，24日由台南市勞工志願服務協會志工繼續接力，為妥善儲放修復好的二手家具，志工夥伴進行封膜的動作，以保持家具的外觀和整潔程度。王鑫基局長表示這些家具在抵達弱勢家庭修繕戶前有好幾輪愛心志工接手過，修復好的家具外觀不僅亮麗也更堅固，更滿載這些志工的愛心。感謝志工們用心的付出，讓這些家具不僅回生更富有溫暖意義。

勞工局王鑫基局長表示:他非常了解勞工朋友為了生計在大太陽底下工作，揮汗如雨的辛苦，因此對於志工伙伴的無酬付出，內心更是特別感動及感謝，因為志工伙伴也處在酷熱氣候下施工且是犧牲假日休息，不嫌辛勞各自接力為弱勢案家修繕。這樣暖心的舉動為社會帶來滿滿的正能量，不僅幫助更多弱勢家庭改善居住環境也使其對未來燃起希望。