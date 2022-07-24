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台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模　黃偉哲向全天下父親致敬

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

父親節即將到來，台南市安定區公所24日舉行2022年度晶鑽爸爸及鑽石婚楷模表揚活動，藉以表彰各里晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，爸爸、媽媽的角色都很重要，爸爸就像一個家的屋頂，有爸爸的遮風擋雨，家庭就會穩定。他想藉這個機會向所有父親致上最高敬意和謝意，更特別恭喜鑽石婚楷模新吉里陳忠和及陳許笑賢伉儷，笑說現代人晚婚、不婚，能夠結婚長達64年，在現代社會中特別不容易。

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中每位模範父親及鑽石婚楷模在家人的陪伴下逐一上台，市長黃偉哲、區長李燿州與地方民代、貴賓共同頒贈賀匾及禮品，並與陪同家人們合影留念，會場祖孫多代同堂，場面溫馨感人。

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▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉同里的晶鑽爸爸王森福帶著孫兒親手製作的氣球捧花上台合影，王先生表示，就讀國小的孫兒們親手做了3天的氣球捧花，讓他非常感動，王森福先生的大兒子也說，市府舉辦表揚父親活動非常好，讓家族向心力更加凝聚，希望每年都有這樣的活動。

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安定區長李燿州表示，父母親為家庭、為子女的犧牲奉獻是不分晝夜的，如此堅毅不拔的精神，令人敬仰。24日受表揚的模範父親不僅從事公益、關懷社會，更培育出優秀的子女，其教養經驗及社會貢獻，足為眾人表率。子女們應多陪伴家裡長輩，也祝福今年得獎的爸爸及鑽石婚楷模，感謝他們守護家庭，創造祥和社會，也感謝陪同參與表揚活動的家人朋友們一同前來，與父母親把握幸福時光共享榮耀，這些都將是家人幸福的足跡，美好的回憶。

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年台南安定區各里推薦的晶鑽爸爸代表分別為：蘇林里梁卿、蘇厝里郭俊良、安定里王役宗、安加里許建中、港尾里王龍飛、中榮里楊民雄、港口里謝明村、港南里王懋澤、嘉同里王森福、中沙里王清和、新吉里黃金成、文科里陳進福，另外鑽石婚楷模為結婚64周年的新吉里陳忠和及陳許笑伉儷。

▲台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲特別到場分送火鶴花，預祝在場所有的爸爸們父親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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