陸軍承認「違規派4個月義務役保養戰車」　各層級幹部全記過調職

▲564旅官兵駕駛CM11戰車射擊戰車砲。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

陸軍裝甲564旅CM11戰車日前發生操演意外，再13天就退伍的義務役士兵全若堯遭砲管撞壓致死，而外界質疑4個月的義務役為何能操作戰車。對此，陸軍24日坦承，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

陸軍表示，110年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作，經專案小組行政調查，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

陸軍司令部說明，事發後除召集全軍旅群級以上主官，重申常備兵役軍事訓練部隊服役實務工作之要求與規範；並置重點於按建制編組執行維保等要項，期消弭危安因素。

陸軍司令部表示，時值年度重大演訓在即，部隊戮力戰訓整備，發生官兵傷損事件，陸軍以負責任的態度深切檢討，向傷亡人員家屬及社會大眾致歉，並以最大誠意撫慰家屬傷痛。

陸軍強調，後續將全力配合屏東地檢署調查，釐清真相、絕不卸責，戮力強化各項任務風險管控，不讓戰力受到影響，以兼顧戰備訓練及部隊安全。