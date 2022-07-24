陳佩琪稱「號召200人入黨換官位」　陳時中：心胸要放大一點

▲民進黨台北市長參選人陳時中新書發表會。（圖／ETtoday攝影中心）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪近日批評民進黨台北市長參選人陳時中號召200位牙醫入黨，才有今日官位；而陳時中則以「眼光狹隘、把別人看矮」回應。對此，陳時中24日受訪時表示，心有所思、言語就會顯露出來，「心胸要放大一點，做公平競爭，讓市民有最好選擇」。

柯文哲夫人陳佩琪日前不滿民進黨台北市長參選人陳時中影射夫人干政，批評陳時中是號召200位牙醫入黨，才有今日的官位。

對此，陳時中接受電視節目訪問時表示，陳佩琪的說法是「自己的眼光狹隘，也把別人看矮了」，當時是想要以牙醫師、專業人士身份表達對於民進黨堅持民主的信心和支持，沒有所謂的官位、任何的事情，因為那是發生在2004年前總統陳水扁第二次競選總統的時候。

陳時中說，那時候跟官位什麼的，完全一點關係都沒有，當然他在總統蔡英文第二次選總統的時候有一點幫忙，但也跟官位一點關係都沒有，「一向我對於黨的支持，其實我也不想加入民進黨，以前自己作為專業人士的時候」可是當社會變得比較緊繃，他自己覺得身為專業人士，有責任站出來支持民主的政黨，就是民進黨。

陳時中24日受訪時再被問及陳佩琪批評「號召200人入黨，才有官位」一事，他回應，如果心有所思，言語就會顯露出來，不過剛剛講過，大家心胸要放大一點，做公平競爭，讓市民有最好選擇。