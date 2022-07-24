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社會 社會焦點 保障人權

未成年同伴遭帶走...4男滅火器砸店傷警　汐止好樂迪慘狀曝

記者張君豪／新北報導

24日5時許，汐止好樂迪報案稱包廂內客人離開因不滿懷疑業者通報警方臨檢，歹徒憤而砸店，並持滅火器恣意噴灑示威，KTV業者粗估損失約在新台幣4萬元之譜，民眾及店家報案後，轄區汐止警方出動快打警力18人到場，並將滋事犯嫌吳男（18歲）、侯姓少年（17歲）、曾男（22歲）、鄭男（21歲）等4人壓制帶回。

▲汐止好樂迪KTV發生酒客砸店毆警事件，警方事後逮捕4名犯嫌送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止好樂迪KTV發生酒客砸店毆警事件，警方事後逮捕4名犯嫌送辦。（圖說以下同／記者張君豪翻攝，下同）

▲汐止好樂迪KTV發生酒客砸店毆警事件，警方事後逮捕4名犯嫌送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：初步了解為吳男等人不滿同行未成年李姓少年（17歲）遭店家通報深夜容留遭警方盤查帶回勸導，眾人在結帳前憤毀損店家物品出氣。員警到場查證發現吳男、侯男等2名少年確實有毀損等情，經好樂迪店家提出毀損告訴，警方將涉案人等帶回，並依毀損罪移送士林地檢署、少年法庭續偵。

▲汐止好樂迪KTV發生酒客砸店毆警事件，警方事後逮捕4名犯嫌送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

砸店過程中，曾男因出言對員警有辱罵，且鄭男有毆打員警等情，造成黃姓員警右下顎擦傷、葉姓員警雙側膝部擦挫傷與左手擦挫傷，經員警現場以辣椒水制伏，警詢後也依觸犯妨害公務案移送。

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