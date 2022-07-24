嫌貴不買！毒販出刀抵腰搶金項鍊　警攻堅1女跳窗摔斷腳掌

記者戴上容／新北報導

38歲高男22日上午9時許與毒販吳女相約在三重交易毒品，未料，高男嫌太貴不想買了，這時吳女與同夥林男、黃男便持瑞士刀抵住高男腰間，強取高男金項鍊及身上現金1萬元，3人搭乘梁男小客車逃逸。警方追緝時，吳女及林男2人從北市套房跳窗逃逸，吳女腳掌斷裂無生命危險，警訊後將吳女等3人依強盜及違反毒品危害防制條例移送，另高男也依違反毒品危害防制條例函送地檢署偵辦。

▲ 毒販綽號「湘湘」等人強取被害人現金後逃逸 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，家住三重區大有街的高男，22日上午9時許，與毒販「湘湘」相約在自家交易毒品，過程中，高男嫌貴，不想買毒品了，未料36歲吳女、39歲林男及黃男，便持瑞士刀抵住高男腰間，吳女則出手強拉高男脖子金項鍊與身上現金新臺幣1萬元，得手後由樓下梁男駕駛小客車接應逃逸。

受害的高男越想越生氣，當日中午12時前往警局報案，三重警分局立即成立專案小組循線追查，警方於台北市石牌路查獲犯嫌45歲梁男，現場查扣毒品、吸食器1組。

▲警方於台北市石牌路查獲犯嫌45歲梁男（圖／記者戴上容翻攝）

又於台北市福榮街租賃套房，攻堅時，吳女等人於屋內拒不開門，後經警方破門，吳女及林男2人心虛跳窗逃逸，警方立即追緝，於北市士林區福榮街一處4樓民宅及福榮街後巷，分別查獲犯嫌吳女及林男，吳女於跳窗時不慎，致腳掌斷裂受傷，無生命危險，經送醫已無大礙。

▲警方攻堅 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警方表示，全案訊後分別將吳女等3人依強盜及違反毒品危害防制條例移送，另報案者高男也依違反毒品危害防制條例函送地檢署偵辦，是否有其他共犯，將持續釐清追緝。

▲▼警方尋獲的現金與毒品。（圖／記者戴上容翻攝）