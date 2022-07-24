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俄烏戰爭爆發　專家：中國得以填補武器市場真空

▲殲10C戰機。（圖／CFP）

▲中國出售殲10C戰機給巴基斯坦。（圖／CFP）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電

華府智庫專家指出，俄軍入侵烏克蘭前，中國已擴大其中東武器市場市占率，戰事爆發後，中國得以填補中東乃至全球武器市場真空。惟因北京缺少實測經驗，進軍高階武器系統市場恐有難度。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天引述華府智庫「新線戰略和政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）分析師赫拉斯（Nicholas Heras）說法指出，對許多中東國家而言，中國逐漸成為第二大武器供應國。價格優勢結合相關產業實力，是中國武器的一大賣點。

他說，中國人努力開發全球武器市場，為世界各地客戶提供具競爭力的設備及維修價格，多樣軍武系統也具升級潛力。對於中東客戶來說，購買中國武器可以減少對美國及歐洲的政治性依賴，同時也能以較廉價的方式充實軍火庫。

赫拉斯指出，俄烏戰爭讓中國得以填補中東及全球武器市場真空。俄羅斯入侵烏克蘭前，中國已經擴大在中東武器市場的市占率，如今這種趨勢似乎即將加速。

中國今年出售殲10C（J-10C）戰機給巴基斯坦，也向南歐巴爾幹半島上的塞爾維亞提供中程防空飛彈系統紅旗22型，具里程碑意義。不過，赫拉斯說，北京仍難「進軍高階武器系統市場，包括飛機、先進感應器及區域拒止防禦系統」。

中國高階武器系統製造商缺乏外界信任，也缺少於衝突地區進行實測的經驗。赫拉斯認為，美國、歐洲、俄羅斯，甚至土耳其的武器系統在這方面的經驗更為豐富。

受到俄烏戰爭爆發影響，俄軍未來幾年可能面臨供應鏈問題，限制俄國為客戶製造軍事設備、提供零件及服務的能力。有專家認為，這未必意味購買俄國設備的中東國家將轉而購買中國零件。

美國地緣政治情報諮詢機構「戰略預測公司」（Stratfor）分析師波爾（Ryan Bohl）稱，俄羅斯對更廣泛的中東及北非地區而言，已經是相對邊緣的武器出口國。

波爾說，對於購買俄國裝備的國家，如埃及、阿爾及利亞及土耳其，不一定在所有情況下都適合改用中國軍事裝備，因為這需要搭配相關訓練及整合武器平台。此外，埃及及土耳其更偏好北大西洋公約組織（NATO）或本土設備，而非轉向中國。

數十年來，阿爾及利亞一向是俄羅斯軍事設備的重要進口國，因此，相較於其他中東及北非國家，阿爾及利亞很可能更強烈地感受到俄國供應鏈問題的影響。但是，波爾表示，這並不代表阿爾及利亞將轉向北京取得軍事設備。

波爾預測，中國很可能將目標轉向波斯灣地區，尤其是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）及卡達，兜售高階武器，因為這些國家擁有龐大的財務資源且盼使武器更為多元。

但是在這方面，北京也料將面臨重大阻礙。

波爾說，波斯灣國家向美國購買武器可能具有象徵意義，目的是避免激怒美國。這些國家將考量美國「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）及改用中國系統所需的時間及訓練。

他指出，此外，向美國購買武器也能在華府獲得影響力，並有助鞏固美國與波斯灣地區的軍事防衛關係，以保護波斯灣國家免受伊朗侵害。「無論他們購買多少中國裝備，北京都不太可能保護波斯灣國家不受到伊朗侵擾」。

美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）中東計畫研究員阿布杜（Ahmed Aboudouh）也表示，中國對中東的軍售「仍在美國及其他西方大國的高額武器交易下黯然失色」。

儘管如此，過去幾年裡，中國對中東軍售逐漸增加。阿布杜認為主因有二。第一，中國對外軍售無附加任何政治條件，特別是沒有對買家的民主及人權狀況設限。其次，中國提供可負擔的高科技武器，其中若干系統還與美國武器的品質相當。

中國據報正在協助沙烏地阿拉伯發展飛彈，也曾向卡達出售短程飛彈。隨著美國向中東盟友施壓，要求其減少向中國購買武器等安全領域的合作，阿布杜說，在可預見的未來，中國專家「不太可能」幫助美國在中東的戰略夥伴開發飛彈技術。

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