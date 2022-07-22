美國官員：中國恐「在台灣上空設禁飛區」阻裴洛西訪台

▲美國眾院議長裴洛西可能訪台的行程引發美國政府的擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對。一名美國官員告訴CNN，拜登政府擔心，中國可能會在裴洛西訪台之前，於台灣上空設禁飛區，以破壞此次訪問行程，並進一步導致區域緊張局勢。

據CNN報導，美國眾議院議長裴洛西預計8月訪台，這將是美國自1997年後，首度有眾院議長來台訪問。中國外交部發言人趙立堅隨後對裴洛西的訪台行程表示反對，聲稱相關行為「嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並損害中國主權和領土完整」。

一名美國官員透露，拜登政府擔心，中國可能會在裴洛西訪台前，於台灣上空劃設禁飛區，以破壞此次訪問行程，並進一步導致相關區域的緊張局勢。他也指出，中國還有可能派戰機進入台灣的防空識別區，並引發台美雙方的回應，不過他並未細說相關回應為何。

中國在過去數個月已多次派遣戰鬥機進入台灣防空識別區。儘管中國的戰機目前還未進入台灣本島的領空，而且相關行為也未違反任何國際法，但台灣空軍仍會出於防禦目的，緊急升空採取預防性防禦措施。美國國務院也呼籲中國停止對台灣的恐嚇。

最近，美中兩國在台灣問題上的分歧嚴重加劇。中國多次放話，他們可能會在必要時動用武力統一台灣，而美國則承諾為台灣提供自衛手段。拜登在當地20日被問及裴洛西訪台一事時，也承認軍方對相關行程感到擔憂，「軍方認為現在不是好主意」，然而裴洛西卻表示，她並未從總統那裡接獲任何消息，「我想總統的意思可能是軍方害怕我的飛機被擊落」。