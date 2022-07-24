嘉義縣暑期反毒小尖兵夏令營　翁章梁強調反毒重要性

▲嘉義縣暑期反毒小尖兵夏令營！。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為確保青少年暑期安全活動空間，嘉義縣警察局與嘉義縣基層體育運動發展協會於東石國小舉辦111年暑期青春專案「嘉義縣青少年反毒、反詐、反性剝削及反偏差行為夏令營」活動，縣長翁章梁親自到場，除勉勵學童反毒重要性外，也特別頒發感謝狀，感謝各民間單位、企業大力支持。

翁章梁宣導，反毒的觀念與認識應從小建立基礎，毒品型態與變化越來越多樣，更容易引誘青少年，接觸毒品的年齡有下降趨勢；因此他特別告誡學童「只要碰到毒品，一輩子就完蛋了！」

翁章梁說，毒品有相當大的依賴性，讓人無法提振精神，做該做的事；因此從小就要建立孩子如何拒絕毒品觀念，並讓孩子知道毒品對自身的危害，這樣的夏令營極具意義！

嘉義縣警察局少年警察隊長何高成說，藉由反毒夏令營，宣導反毒、反詐欺、反偏差行為等，透過活動深耕在學童的心裡、從小灌輸觀念，尤其毒品會危害一生，對青少年的未來有極大影響，因此希望活動能培養學童健全的身心發展。

活動將反毒、反詐、反性剝削及反偏差行為等議題設計於飛盤、碰碰球、籃球、足球、跆拳道等體能遊戲課程，讓青少年認知毒、詐、性剝削、反賭博及反偏差行為危害，並於活動後授證成為反毒、反詐、反性剝削及反偏差行為的犯罪預防宣導小尖兵，將所獲知識擴及同學、家人，強化宣導效益。

翁章梁特別感謝基層體育運動發展協會、家長協會、朴子市天公壇、昭惠實業股份有限公司、新豐海產有限公司、樺榮海鮮餐廳、大家烤鮮蚵、峻益海產行及臺中市上楓麵店、東石國小等單位的大力支持，眾人一起成就此項活動，共同守護學童的身心健康發展。