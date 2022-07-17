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嘉義縣自由行住房補助5000萬　限量5萬份

▲▼ 嘉義縣自由行住房補助5000萬 限量5萬份 ，7月15日開跑！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣自由行住房補助5000萬 限量5萬份 ，7月15日開跑！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣加碼5000萬旅宿補助，搶攻疫後國旅出遊熱潮，縣長翁章梁宣布嘉義縣自由行住房補助「Q碰券活動」，自7月15日入住每房送1000元Q碰券，可直接住房折抵及消費使用，現在就出發嘉義，享用獨嘉優惠！

▲▼ 嘉義縣自由行住房補助5000萬 限量5萬份 ，7月15日開跑！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，交通部觀光局7月15日推出「悠遊國旅」計畫，自由行旅客平日每房最高補助1300元，嘉義縣加碼中央政策，獨家推出「住房送千元Q碰券」優惠，不分平假日皆適用，入住合作旅宿每房送1份1000元Q碰券，500元可折抵房價，旅客平日最高折抵房價1800元，領先全台。

▲▼ 嘉義縣自由行住房補助5000萬 限量5萬份 ，7月15日開跑！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

文化觀光局長許有仁表示，自由行旅客自111年7月15日直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份1000元Q碰券，500元可折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，合作旅宿業已募集130家及消費店家約200家，合作旅宿業及消費店家共約300多家，並持續增加中，活動至111年12月15日或Q碰券發放完畢為止，限量5萬名，先搶先贏。

合作旅宿500元消費部分（500元1張）除了有阿里山賓館(歷史館)、慕噶納娜民宿可以觀賞阿里山日出以外，也有伯扶的家民宿、瑪拉雅民宿，體驗嘉義的沿海風情，以及平原區長榮文苑、棒棒積木飯店等鄰近故宮南院、蒜頭糖廠等景點。

合作店家500元消費部分（100元3張、50元4張）除了採買地方特產如奮起湖米餅、老楊方塊酥、鳳梨酥外，也可至三隻小豬觀光農場、冷研碳索館、梅問屋、向禾休閒漁場、棒棒鯨奇樂園、築夢森居探索生態農場、水道頭文創園區等觀光休閒場域。美食小吃店家包括知名的布袋黑皮海鮮餐廳、東石漁人碼頭美食區等皆可使用。

翁章梁分享，嘉義縣山、海、平原景色豐富，整合嘉義山與海特色旅遊活動，並與產業合作以多元的面貌，讓民眾感受嘉義的旅遊魅力，型塑嘉義旅遊嶄新的樣貌；另外8月20日、27日也有「海之夏」活動，歡迎遊客即早規劃遊程，搭配旅遊補助方案，讓出遊更划算！詳細活動資訊可至111年Q碰券活動官網( https://chiayiq.com )查詢。

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