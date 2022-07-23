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彰化未婚聯誼「男繳1000還是搶破頭」　女狂打折…只來8個

▲▼ 。（圖／攝自Facebook／林世賢 【百年大計 彰化新生】）

圖文／鏡週刊

彰化市公所今年再度扮起紅娘，舉辦「遇見幸福－愛在彰化」未婚聯誼活動，預計男女各80個名額，20日起開放報名，其中男性報名費每人1,000元，只花2天就報名額滿，女生報名費每人500元，揪團最高打5折，結果只有8人報名，市長林世賢呼籲，想認識異性的未婚女性可以把握機會。

彰化市公所2019年、2020年曾辦過未婚聯誼，促成多對姻緣，今年預計將於9月3日舉行2022「遇見幸福～愛在彰化」未婚聯誼活動，邀請25歲至45歲的未婚男女報名參加，各開放80個名額，共160人。在活動當天除了會有參加禮，配對成功還有配對禮「加倍升溫星巴克禮券」，現場最後還會摸彩送出「6,000元禮券」，共3男3女、6個名額；配對成功在3年內結婚者，再送50吋電視為「結婚禮」。

活動在20日開放報名，市長林世賢在活動記者會上表示，緣分可以創造，但要把握，自己的緣分要自己找，歡迎大家踴躍報名。男生報名費每人1,000元，女生則只要500元，2人同行享8折優惠、3人同行7折、4人同行更是只要5折。

儘管女生在報名費上享盡各種優惠，報名情況仍不甚理想。《自由時報》報導，開放報名2天內，男生的80個名額火速爆滿，但女生部分卻只有8位參加，相當兩極。

雖然男生部分已額滿，但活動報名的截止日期是到8月12日，若想參加的女性仍可至彰化市公所網站查詢相關資訊，或至彰化市公所填寫報名表，林世賢也呼籲想認識異性的未婚女性把握機會。



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