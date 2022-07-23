周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：新北人真要這麼卑微嗎？

▲周勝考向侯友宜單膝下跪表達感謝。（圖／翻攝自音樂政治上班族臉書）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長侯友宜23日出席板橋新埔國小校舍整建工程啟用典禮，國民黨新北市議員周勝考上台致詞時，細數侯友宜政績並下跪感謝，影片曝光後引發輿論譁然。擔任民進黨市長參選人林佳龍競選團隊戰區督導的立委林楚茵今（23日）透過臉書嘆息，「新北人真要這麼卑微嗎？為何一個小學校整建落成要下跪？板橋人還活在滿清王朝嗎？」

林楚茵表示，明明是中央與地方合作的整建工程，新北藍營議員要大家下跪叩謝，過去4年侯友宜到底在新北市給地方什麼樣的「施政態度」？侯友宜身為新北市長應該要做的地方建設，卻要讓民眾謝主隆恩？台灣的自由民主全世界都稱讚，但新北市長與藍營議員卻活在帝制時代。

林楚茵直言，難怪面對恩恩案，侯友宜打死不認錯、不公布真相，藍營議員全力封殺恩恩案調查，因為「侯皇帝」不會有錯，會錯的都是不聽話的百姓。

林楚茵並公布該國小整建工程的相關資訊指，根據新埔國小的整建預算計畫，第二期工程經費8.7億元，其中停車場獲中央前瞻計畫補助吧1.38億元，校舍由教育部補助1.9億元，市府交通局自籌4.6億元，市府教育局出資8288萬元。

對於綠營批評周勝考向侯友宜單膝下跪一事，新北市政府發言人張愛晶今回應，以不符事實的選舉語言，把無預警的個人行為，斷章取義企圖帶風向標籤化侯友宜，請問為什麼不敢完整說出，侯友宜當時也驚訝起身連忙阻止的現場實際狀況？這顯示林佳龍團隊不顧事實，只想抹黑的選舉操作套路。