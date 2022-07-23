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林佳龍嗆「改變不需勇氣，換市長就好」　新北發言人：只想著選舉

▲▼ 侯友宜臉書放上「改變的勇氣」 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜臉書放上「改變的勇氣」。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北市長選戰開跑，新北市長侯友宜日前在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議，民進黨新北市長參選人林佳龍今（23日）受訪時暗酸，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。對此，新北市政府發言人張愛晶回擊，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言，奉勸林佳龍多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉。

林佳龍今天上午前往頂泰山巖參香，他在致詞時表示，新北市升格12年但卻尚未升級，新北要有志氣，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。

林佳龍也說，「改變就是change，就是要換人做」，「改變的勇氣」是一般挑戰者要用的口號，因此讓部分朋友誤以為這是他的競選主軸。林直言，新北市給侯友宜12年的時間，該做的、能做的相信也都做了，城市進步是一場接力賽，由他接棒一定能提升衝刺的速度，「改變不需要太大的勇氣，只要從換人、換一個市長就能做到新北很大的改變。」

張愛晶回擊，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言，奉勸林佳龍多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉。也感謝關心新北市的朋友對於「改變的勇氣」這部紀錄片的名稱產生共鳴與討論，留下了許多正向的鼓勵， 呼應了因為大家齊心努力才能將垃圾山改變成為夏綠地的力量展現。

張愛晶說，「改變的勇氣」紀錄片Coming soon，也歡迎林佳龍和發言群一起上線觀看，就會更加了解新北人如何一起努力，展現勇氣將三十年沉痾的垃圾山，改變成為夏綠地，也會更加清楚紀錄片的名稱象徵的真諦。

另外，張愛晶也說，針對林佳龍選辦發言人以不符事實的選舉語言，把無預警的個人行為，斷章取義企圖帶風向標籤化侯友宜，請問為什麼不敢完整說出侯友宜當時也驚訝起身連忙阻止的現場實際狀況？在在顯示出林佳龍團隊不顧事實，只想抹黑的選舉操作套路。
 

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