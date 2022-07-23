▲金鐘視后代言購物節，盧秀燕祭總獎金110萬邀民眾秀創意。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中購物節今年邁向第四年，首度邀請全國民眾為購物節秀出好點子，成為全台最接地氣的購物節。市長盧秀燕今（23）日出席宣傳記者會，宣布「台中購物節等你來秀」創意提案徵選活動正式起跑，總獎金110萬元，即日起至8月10日受理網路報名，徵件提案前10名每名將獲得10萬元台中購物金，首獎再加碼10萬元。

去年購物節找來姊姊謝金燕當代言人引發話題，今年則邀請金鐘視后林美秀擔任代言。盧秀燕表示，台中購物節自108年首次舉辦以來，每年買氣呈翻倍成長，去年登錄消費總金額更突破291億元、累積發票登錄達3295萬張、活動APP累積下載次數109萬次、活動聲量逾9.1萬筆，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億元。

▲盧秀燕近來腿傷向市府告假，這兩天已經開始跑行程。（圖／記者游瓊華攝）



此外，根據中華經濟研究院研究報告指出，110年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億元及就業支持及創造效果平均為2萬1970人次/年，買氣創六都第一。

「重賞之下必有勇夫！」盧秀燕指出，今年購物節開跑前，起手式要向市民徵求好點子，由市府舉辦創意提案徵選活動，有興趣的民眾可於活動網站下載A4報名表，盡情發揮自己對購物節的創意，不限形式，只要你敢秀都歡迎來投稿，活動總獎金110萬元，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。

盧秀燕強調，台中購物節是全體市民的購物節，經過此次海選，脫穎而出的創意提案，將透過專業團隊指導和拍攝，將參賽者原本在A4紙上的創意文字，躍動為今年台中購物節形象影片，藉由與民眾合作，讓購物節的宣傳影片更接地氣與具話題性，也體現出台中購物節的親和力。

此外，盧秀燕近來因為腳傷導致小腿腫脹，她向市民告假休養，但昨（２２）日已經開始跑行程，她透露，醫生本來希望她能休到禮拜天，已不太高興，但因事情非常多，市政工作無法停下來，還有很多東西已經答應人家，說到要做到，有些事情無法因為她而改期。

盧秀燕也說，昨天有回來上班，大約八小時，開了五、六個會，昨晚腳有再腫起來，醫生有視訊指導應該把腳抬高、補充一些藥物等，因此今早有舒服點，這過程會起起伏伏好幾天，但也不是太嚴重的問題，請大家不用過度擔心。