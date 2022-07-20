南屯社宅9月招租2房租金不到1萬　盧秀燕：繼續照顧年輕弱勢族群

▲南屯社宅建功1號好宅9月招租，2房月租金不到1萬。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位於南屯區的台中市第2座民間回饋好宅「建功1號好宅」將落成，由豐邑建設興建，預計9月公告招租，最快明年3月可入住。市長盧秀燕今（20）日前往視察表示，台中市社會住宅111年前興辦5000戶的目標，去年底已全部達標，但不會因達標而滿足，台中有許多年輕人及弱勢朋友需要照顧，目前已開工或完工的好宅逾7000戶，市府將繼續推進。

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▲盧秀燕表示，台中市社會住宅111年前興辦5000戶的目標，去年底已全部達標。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，市府多管齊下興建好宅，如引進民間資源，由民間建商興建回饋社會，提供年輕人及弱勢朋友住所；今年起也實施囤房稅，徵收費用將專款專用，全部補助年輕人及社會弱勢租金或購屋補貼，大力補助、實現居住正義，希望大家在台中安心居住。

▲南屯社宅內附基本家具。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕提到，由廠商回饋或政府興建的社宅，市府都會進駐公共服務，每個社宅都有幼托基地，住民及附近民眾可將小孩就近送托；另也有關懷據點，讓年輕人外出打拚，長輩有人照顧。除各項公共服務外，其營運與居住法令都比其它住宅還要完善，感謝建商與市府攜手，市府會做好相關管理服務工作。

「台中社宅租金比附近住宅便宜，打折再打折！」盧秀燕說，第一年打對折、第二年6折、第三年7折，不僅有租金補貼，且地點好、公共服務功能也完整，讓年輕朋友住得便宜、住得好，符合社會需求。

住宅處表示，「建功1號好宅」位於南屯區春安路與春安三街交叉口，全棟規劃地下5層、地上15層共78戶優質好宅，其中2房型(22-24坪)52戶、3房型(31坪)26戶，每戶均標準配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等傢俱家電，並設有托嬰中心。

此外，租金價格由3家不動產估價師完成市價查估，並經市府住宅審議會大會評定，未來將延續台中市租金優惠政策，以市價7折以下招租，第1年更以市價5折租金優惠住民，二房型約9000元至9800元，三房型約1萬2700元，非常划算。

住宅處指出，市長盧秀燕上任後力推社會住宅，以興辦5000戶目標，已提前達標完成興辦5508戶；第二階段採滾動檢討方式持續推升興辦量能，新增新榮和270戶、練武段270戶、國安段二及三期780戶、鑫港尾125戶等合計1445戶，南屯區建功段也將新增都計回饋2案193戶，累計已完工、興建中戶數達7146戶，市府未來將持續盤點備用基地，提升社宅興辦量能。