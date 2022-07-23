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圓山線形公園現「狂美」設計成果　命名再拿萬元獎金

▲▼北捷,命名,綠廊。（圖／北捷提供）

▲「這很臺北－捷運綠廊展望與成果設計展」今日（7/23）開幕。（圖／北捷提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

搭捷運也能拍網美照！台北捷運中山站至圓山線型公園完工了，7/23~9/30於圓山線形公園舉辦「這很臺北－捷運綠廊展望與成果設計展」，周邊好玩又好拍，今日開幕邀請台北市長親自巡禮「捷運線形公園2.0」，並邀請大家一起參與為綠廊命名的活動同歡，有機會獲得1萬2000元的獎金！

圓山線形公園於以電影《阿凡達》中的靈魂之樹作為設計理念，分為微笑廣場、圓山茶亭、彎藤劇場、奇幻廣場及圓山歡樂吧5大亮點，擁有數個圓形廣場、茶亭桌椅、造型獨特的開放舞臺以及環繞式立柱鏡，讓不同世代的居民，都能融入線形公園的生活空間。

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公園中的  「這很臺北－捷運綠廊展望與成果設計展」今日開幕，現場邀請創作歌手吳汶芳演唱，民眾現場加入臺北捷運會員可獲得驚喜禮包一份，獎品包含北捷嚴選咖啡、捷運路網口罩等，展區分為3大展區，分別展出設計過程讓民眾了解特色，利用燈箱及木材裝置藝術，在光影堆疊下，營造出層次感與空間感，相當吸睛。

▲▼北捷,命名,綠廊。（圖／北捷提供）

▲展區分為3大展區，分別展出設計過程讓民眾了解特色。

同時，北捷歡迎大家為臺北車站延伸至淡水站的臺北捷運綠廊命名，7/23~8/21可至捷運綠廊命名網站投稿，將選出5件優選作品，於9/1~9/30期間在活動網頁公告，邀請民眾選出心目中最佳作品，票選最高票金獎得主的創意，除可成為捷運綠廊正式名稱外，還可獲得1萬2千元的獎金，參加投票的民眾，也有機會獲得3D立體列車悠遊卡（內含60或30天免費搭乘捷運優惠）或神秘小禮物！

  本次圓山站線形公園完成景觀優化後，民眾都市空間公園更有一番新視野；另一方面，往南延伸至臺北車站的改造工程也將於今年啟動，預計在113年完工，進一步銜接西區門戶計畫，翻轉臺北城市面貌。 

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