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上千名通勤族受影響！板南線今早連2起異常　北捷開放退費

記者袁茵／台北報導

台北捷運板南線21日上午連續爆2次異常狀況，影響上千名通勤族。台北捷運公司21日下午表示，若因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘，可以洽車站辦理退費或更正電子票證，目前已有36張單程票及電子票證辦理退費。

▲▼北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停 捷運族大排長龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北捷運板南線於21日上午發生異常。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

北捷板南線於上午6時56分，府中站往南港展覽館方向因軌道電路訊號發生異常，行經列車採慢速通過，經維修人員初步處理，約於9時30分排除，板南線恢復正常營運。

北捷當時以調整列車班距因應，安排往亞東醫院方向部分列車於江子翠站折返以空車載客，縮短往市區方向班距，加強旅客輸運；車站則啟動人潮管制、加強旅客引導。至於軌道電路異常原因，經維修人員於上午尖峰過後下軌道檢視，初步研判為軌道線路接頭異常，詳細原因將於收班後詳查。

不過不只此事件，板南線上午7時3分江子翠站一部往南港展覽館方向列車，有旅客反映車上有焦味，北捷公司指出，行控中心依SOP於江子翠站請車上約1000名旅客下車改搭下一班車，延誤約3分鐘，異常原因經維修人員初步檢視，為列車煞車異常，列車以手動限制安全模式慢速行駛，至於詳細原因將於列車送回機廠後詳查。

面對此次異常狀況，台北捷運公司提及，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，截至下午2時為止，共有電子票證更改進出碼371張，單程票及電子票證退費有36張。記者實際詢問台北捷運公司有無退費時間標準，但北捷並未正面回應，僅說在合理範圍內由站務人員判斷。

▲▼北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停 捷運族大排長龍。（圖／記者屠惠剛攝）

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