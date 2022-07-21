快訊／一天連3次異常！北捷文湖線1車無法自動出發　110人被趕下車

▲北捷板南線21日上午發生異常，千名通勤族受到影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運板南線21日上午連續爆2次異常狀況，由於正值上班時間，影響上千名通勤族；晚間下班時段時，又再發生文湖線異常。對此，台北捷運公司回應，下午5時37分文湖線中山國中站往南港展覽館站方向月台，1部列車因無法自動出發，因此請車上約110位旅客下車，延誤時間約2分30秒。

北捷板南線於21日上午6時56分，府中站往南港展覽館方向因軌道電路訊號發生異常，行經列車採慢速通過，經維修人員初步處理，約於9時30分排除，板南線恢復正常營運。

到了上午7時3分，板南線江子翠站一部往南港展覽館方向列車，有旅客反映車上有焦味，北捷公司指出，行控中心依SOP於江子翠站請車上約1000名旅客下車改搭下一班車，延誤約3分鐘，異常原因經維修人員初步檢視，為列車煞車異常，列車以手動限制安全模式慢速行駛，至於詳細原因將於列車送回機廠後詳查。

不過，台北捷運同天晚上又發生異常，此次為文湖線，北捷回應，下午5時37分中山國中站往南港展覽館站方向月台，1部列車因無法自動出發，行控中心依照SOP請車上約110位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約2分30秒，目前營運正常。