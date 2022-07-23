男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

▲人妻偷吃才發現老公玩更大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻間最重要的就是「忠誠」。一名人妻透露，日前不小心和老公的兄弟發生關係，但老公得知後竟然默許了。事後她才知道對方玩更大，出軌對象不只一個人，不願意離婚卻繼續玩交友軟體，還用她的事去和別人賣慘，驚覺對方「變態又恐怖」，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，和老公的兄弟上床之後，老公竟然不反對這件事情，「而且當他兄弟約我的時候，老公都不會阻攔」。事後她看到老公手機，才發現對方早就劈腿很多年，且小三不只一個，還有人已經懷孕了。

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原PO選擇直接攤牌想要離婚，不過老公卻不答應，「那些女的都是玩玩，我也知道妳跟我兄弟也是玩玩」，認為夫妻倆才是真愛，最終都會回歸家庭。她被這番話說服後，決定不再和老公的兄弟繼續聯絡，「他的兄弟還是會經常打電話給我，想約我出去，但我已經對他沒感覺，所以再也沒理他」。

▲人妻發現老公還在玩交友軟體。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

未料，原PO卻發現老公還在玩交友軟體，和一名女子聊天時，還說因為老婆不忠，感到很傷心。她看到這些內容突然覺得老公很變態又恐怖，「不肯離婚放我走、不原諒我出軌的事，然後自己不斷偷吃，還拿我出軌的事到處跟別的女人賣慘」，面對如此窘境不知道該如何是好。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「先分居吧」、「他不想離婚不是他說的算，直接走法律程序，打離婚訴訟」、「不管你有沒有偷吃，他都會跟別人這樣說的，裝可憐比較容易引起別人的同情吧」、「千萬不要懷孕，不然小孩很可憐，將來離婚帶小孩的也很累」、「你們都有問題，你一開始就不該跟他兄弟發生關係，被發現了還覺得僥倖沒事，終究是有盤算的，剪不斷理還亂，可能是要你自己淨身出戶吧，東西都給他」。