　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人妻偷吃才發現老公玩更大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻間最重要的就是「忠誠」。一名人妻透露，日前不小心和老公的兄弟發生關係，但老公得知後竟然默許了。事後她才知道對方玩更大，出軌對象不只一個人，不願意離婚卻繼續玩交友軟體，還用她的事去和別人賣慘，驚覺對方「變態又恐怖」，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，和老公的兄弟上床之後，老公竟然不反對這件事情，「而且當他兄弟約我的時候，老公都不會阻攔」。事後她看到老公手機，才發現對方早就劈腿很多年，且小三不只一個，還有人已經懷孕了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO選擇直接攤牌想要離婚，不過老公卻不答應，「那些女的都是玩玩，我也知道妳跟我兄弟也是玩玩」，認為夫妻倆才是真愛，最終都會回歸家庭。她被這番話說服後，決定不再和老公的兄弟繼續聯絡，「他的兄弟還是會經常打電話給我，想約我出去，但我已經對他沒感覺，所以再也沒理他」。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲人妻發現老公還在玩交友軟體。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

未料，原PO卻發現老公還在玩交友軟體，和一名女子聊天時，還說因為老婆不忠，感到很傷心。她看到這些內容突然覺得老公很變態又恐怖，「不肯離婚放我走、不原諒我出軌的事，然後自己不斷偷吃，還拿我出軌的事到處跟別的女人賣慘」，面對如此窘境不知道該如何是好。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「先分居吧」、「他不想離婚不是他說的算，直接走法律程序，打離婚訴訟」、「不管你有沒有偷吃，他都會跟別人這樣說的，裝可憐比較容易引起別人的同情吧」、「千萬不要懷孕，不然小孩很可憐，將來離婚帶小孩的也很累」、「你們都有問題，你一開始就不該跟他兄弟發生關係，被發現了還覺得僥倖沒事，終究是有盤算的，剪不斷理還亂，可能是要你自己淨身出戶吧，東西都給他」。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
爸簽聯絡簿不正經！2動作讓老婆嘆：老師漂亮也別這樣丟臉
鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉
全英文受訪！莊智淵對答如流　網讚：桌球教父太強了
政壇吹「道歉潮」後悔挺柯　柯文哲：是你們變了
廖老大直播一半　23歲男留言嗆「槍殺盧秀燕」慘了
快訊／國1彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里
林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友絲襪「濕濕的」脫了…忘在學長家床上！男一聽當場臉綠

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開　人妻哭：想要又不能偷吃

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

還沒中午北市飆破36度！今高溫挑戰刷新紀錄　氣象局曝降溫時間點

特斯拉「車門1設計」險奪二人命！車友也驚：林志穎運氣超好

林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

全台燒成紅番薯！本島唯獨「新竹最涼」　氣象局曝原因

大暑記得睡午覺！　3生肖健康當心出狀況「禁忌一次看」

最遙遠的冥王星來到最近處！天文館在繁星點點間覓得蹤跡

男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

還沒中午北市飆破36度！今高溫挑戰刷新紀錄　氣象局曝降溫時間點

特斯拉「車門1設計」險奪二人命！車友也驚：林志穎運氣超好

林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

全台燒成紅番薯！本島唯獨「新竹最涼」　氣象局曝原因

大暑記得睡午覺！　3生肖健康當心出狀況「禁忌一次看」

最遙遠的冥王星來到最近處！天文館在繁星點點間覓得蹤跡

男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

七夕想脫單來台南讓月老神助攻　黃偉哲力邀體驗台南浪漫老派約會

青洲灣「小鐵人」夏令營8／26登場！運動、美食、逛街一次滿足

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！　日期、鯨魚游向5設定藏細節

離奇場內滿貫轟！紅襪遭藍鳥血洗　球迷怒：美式足球？

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

「夏日Chill生活節」今登場！爽逛市集、月色音樂會2天限定

別當夏季毛毛怪！聲寶「玫瑰金美體刀」下殺935元　5種刀頭超方便

《料３》客製化NBA超邪惡套餐　炎亞綸擋不住誘惑

日本「夢幻天空小方塊」爆紅！　裝進雲朵、明月定格瞬間美景

買了2週還在撐！牠仍與涼墊「保持社交距離」　媽心累：我不信…

美國升息「老師」帶你獲暴利！　南警識破騙局成功阻詐

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

星宇航空飛機維護中心砸20億　張國煒臉書槓酸民超霸氣

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

婆婆住院請看護　狂怨媳婦不孝！她1句話回擊

YTR看林志穎車禍覺得恐怖　自動駕駛在台很難用

用電量連3天創高！台電喊節電被酸爆

林志穎自撞！特斯拉車主看酸民留言笑了：別買

特斯拉1設計險奪命！車友驚：林志穎超好運

更多熱門

相關新聞

女在抖音聊離婚　被恐怖前夫行刑式爆頭

女在抖音聊離婚　被恐怖前夫行刑式爆頭

美國伊利諾伊州芝加哥市29歲女子薩妮雅(Sania Khan)近來才在TikTok上公開聊她離婚，沒想到幾天後就傳出她在家中時，遭36歲前夫艾哈邁德(Raheel Ahmad)行刑式從後腦開槍。警方到場發現薩妮雅已被擊斃，艾哈邁德則持槍自轟，送醫搶救後不治身亡。

31歲已婚公務員搞上50歲女長官！激戰3年超能玩

31歲已婚公務員搞上50歲女長官！激戰3年超能玩

懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工養2子被嫌：羞恥

懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工養2子被嫌：羞恥

小王餵飽人妻嗆：通姦除罪了　法官打臉判賠

小王餵飽人妻嗆：通姦除罪了　法官打臉判賠

刷本子驚見男友秘密！竟劈腿人妻藏18禁對話

刷本子驚見男友秘密！竟劈腿人妻藏18禁對話

關鍵字：

人妻出軌兄弟離婚偷吃

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面