懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工月賺25K　獨養2子還被嫌：羞恥

▲游姓男子超過10年無業在家，家計全靠老婆擔任清潔工撐起，卻還被游男嫌棄「羞恥」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

一名游姓男子和老婆結婚後，卻因故經商失敗，向老婆娘家和錢莊陸續借款上百萬元，不過後續償款卻交由老婆獨自1人承擔，自己更是10年無業在家，讓老婆除須面對巨額債務外，還得靠擔任清潔工來扛起家計。未料，老婆看不下去，想讓游男也一起從事清潔工作，卻被游男拒絕，游男還認為老婆擔任清潔工相當「羞恥」，讓老婆怒向法院訴請離婚。案經上訴至高等法院後，法官也判准離婚。

判決書指出，游姓男子和老婆2人在1997年結婚，婚後育有2子。2人婚後沒多久，游男就因為經商虧損，要求老婆向娘家和錢莊借錢以供其使用，陸續借款至少上百萬，但游男卻不願擔起償款責任，竟將責任全甩給老婆1人承擔。

游男的誇張行徑還不只如此，游男欠下一屁股債，卻超過10年拒絕工作，讓老婆1人不但需要面對龐大債務，還得依靠擔任清潔工，以每月25K的薪水來扛起家計。

對於游男成天在家吃軟飯的行為，老婆也曾想向游男介紹清潔工作，希望游男可以藉此分擔她的壓力，不料卻遭游男拒絕，游男更直接對她表示，他認為「從事清潔工作相當羞恥」，而認為從事清潔工作相當羞恥的游男，卻仍拒絕找工作，還反手向老婆索取生活費，讓老婆一度因為壓力過大，長期需要服用安眠藥才能入睡。

老婆也只能咬牙苦撐，直到2兒長大成年。大兒子成年後終於看不下去，將媽媽接出來，讓媽媽遠離爸爸，才得以讓媽媽的精神狀況回穩，而媽媽也決定怒向法院訴請離婚。

▲游妻一路苦撐直到大兒子成年，大兒子看不下去才將媽媽接出來住，讓媽媽終於得以喘口氣。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫xFrame）



案經上訴至二審後，游男向法官表示，當時確實有因為經商需要資金周轉，因而向老婆娘家借款等情事，但從來都沒有要求老婆向錢莊借款。

對於老婆控訴他超過10年都遊手好閒一事，游男向法官辯稱，他2009年被解雇後就謀職不順，但他仍想方設法打零工賺取生活費，或是向媽媽借錢，他從來沒有向老婆討過生活費，家計主要還是由他負擔。

游男還反過來控訴老婆，2人結婚至今，家事和兒子的學校事務主要都是他在處理，反觀老婆根本甚少做家事，還因為沉迷宗教信仰，以修行為由不顧家庭離家出走。至於老婆表示曾因財務壓力，而必須服務憂鬱藥物等狀況，也全是因為老婆自己理財不當所至。

不過法官審理後發現，游男2009年因非自願離職而失業後，曾短暫擔任食品送貨員，但事後就再也沒工作，也不曾打零工。

▲儘管游男向法官強調家計都是他一人在負擔，但法官經查後卻發現，游男雖有向就業服務站登記，卻始終沒有受雇紀錄。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫stocksnap）



法官表示，儘管游男提出求職證明書與介紹結果回覆卡等證據，試圖證明自己有工作和收入，但經查確發現就業服務站至少6次推介游男應徵小客貨車司機一職，游男卻從未有過受雇紀錄，其在求職服務登記16次，更從未有過推介或媒合成功的相關紀錄，顯然並無積極就業，足見游男確實已多年沒有固定工作，更未能負擔家計。

而兒子更是指證歷歷，表示游男沒工作都在玩手機，偶爾會幫忙做家事，平常就是不斷向媽媽要錢花，只要媽媽不同意，就會不斷打電話鬧，父母間只會為了錢講話，根本就沒有其他相關互動。

另外，針對游男反控妻子沉迷於宗教信仰一事，法官經查發現游男所謂妻子以修行名義離家出走一事，實際上為妻子因血紅素過低送醫，還因類風濕性關節炎等病症入院，老婆住院多日未返家，但游男卻渾然不覺，可見游男對於老婆確實漠不關心。而就算游妻有相關宗教信仰，也不過是早上或晚上前往廟裡拜拜，時間上約1小時左右，並不影響家庭生活。

法官表示，游男方當壯年，在無任何身心障礙之情況下失業，卻未積極就業，無業在家至少10餘年，除了依靠低收入戶補助與租金補貼外，其餘家計全靠老婆1人獨自扛起。

而游妻儘管身體不好，卻為了維持生活和2名幼子就學，從事耗費大量勞力的清潔工作，以換取微薄收入，但游男卻對此毫不關心，就連老婆因病入院都無所知，還繼續伸手要錢，直到大兒子成年後體恤媽媽長年受到家庭經濟壓力之苦，將媽媽接出來住，才得以讓媽媽稍微喘口氣。

法官指出，游男和老婆分居1年多後，卻仍未務實工作，反省2人情感基礎消失原因、體貼老婆長久以來對家庭的付出，以彌補家庭經濟的窘境和2人關係的疏離，認為兩造婚姻裂痕難以回復，且游男責任較大，判准離婚。全案仍可上訴。