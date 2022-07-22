31歲已婚公務員「搞上50歲女長官」！淫聊對話曝　極樂3年超能玩

▲31歲人夫出軌50多歲女長官。（圖／翻攝自和訊新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳，成都市財政局社會保障處一名先姓科員，婚內出軌一名50多歲女長官。另有一張截圖顯示，正宮發文披露了一些情況，還曝光多張兩人露骨的偷情對話紀錄。19日，成都市財政局通報稱，鑑於先男在婚內，與其他領導幹部及其他女性多次發生不正當關係，給予先男撤職降級、留黨察看1年等處分。

據《和訊新聞》報導，19日，成都市財政局社會保障處一名1991年生的先姓男子任三級主任科員，他在婚內出軌50多歲張姓女長官，被正宮曝出多張露骨聊天紀錄。

正宮發文怒斥，「我老公在我兒子剛滿月就出軌多人，我在家陪兒子的時候，老公和女長官在滾床單，欲仙欲死高潮不斷，淫言穢語毀盡三觀！！」

▲偷情對話曝光。（圖／翻攝自和訊新聞）

網傳兩人的偷情對話紀錄也曝光，兩人互傳「你拿走我的身和心」、「要看嗎」、「老公佳節快樂」等話語。據聊天紀錄截圖顯示，兩人似乎在2019年8月份之前，就建立了不正當關係。

19日，成都市財政局對此事進行通報，鑑於先男在婚內，與其他領導幹部及其他女性，多次發生不正當關係，給予男子撤職降級、留黨察看1年等處分。