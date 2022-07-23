50歲才開始存退休金也來得及！專家分析「最佳儲蓄時間」曝光

▲50歲才開始存退休金，也來得及。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／班．卡爾森（Ben Carlson）

摘自／時報出版《把小錢滾成大財富》

現在有這麼多大齡男女尚未為退休做好準備，有許多理由。有些人單純是收入沒有多到有閒錢為晚年著想，有些人則是工作運不順、在理財方面遇到壞榜樣、個人理財習慣不良，或者缺乏金錢管理的知識。家有三個小孩的我，能夠體會為何許多家長會把孩子放在支出的第一優先順位上。

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無論理由為何，有不少人後悔當初年輕一點就開始存錢該有多好，可惜沒有。40或 50歲才開始存退休金並不理想，但也不代表注定失敗。如果比較晚才開始為退休規劃，還是可以採取幾個步驟，替退休後的人生籌措財源，只要做幾件可能讓你不太舒服的事，同時停止浪費時間。

最好開始儲蓄的時間是10年前，第二好的時間是今天。如果你是這種情況，不要沮喪，很多相同情況的人會認為太遲而索性放棄，但實情並非如此。

年紀較長才開始存錢，有幾個潛在的優勢。例如，你應該是處在收入的巔峰期，孩子很可能已經離家，不再靠你賺錢來養，空巢族可以把原本給孩子的大學學費或其他費用存起來；此外，你可能已經還清貸款，如果多年來你一直在清償負債，現在就可以馬上把這筆錢轉去儲蓄。

你可能會為了追趕進度，而禁不住誘惑，投入高風險的投資標的，但是，若要花10到20年的時間，趁退休前累積退休老本，存錢依舊是遠比投資重要。

假設卡爾和卡菈．卡爾森都是50歲，都沒存什麼退休養老金。孩子現在已經獨立在外，因此，他們可以火力全開存錢，把失去的領土拿回來。卡爾想藉由多多冒險來彌補之前沒能存下來的錢，而卡菈則寧可提高儲蓄率，來收復失土。

卡爾森夫婦目前家戶所得為100,000美元，每年隨生活成本調整提高2％。卡菈預期投資標的每年複利6％，想存下收入的20％；卡爾則認為他只靠買賣股票、少存點錢，就能賺更多。卡菈覺得卡爾對自己的選股能力太有信心，她寧可多存點錢，也不願接受較高風險的投資策略。

這對夫妻想在65或70歲退休，但又不確知在這麼短的時間內，能存到多少錢。他們目前的計畫如下，其中一個的儲蓄率較高，另一個是卡爾憑著選股功力賺了很多錢。

即使卡爾的投資順利，是卡菈目標報酬率6％的兩倍，但提高儲蓄率依然會帶來較好的結果。卡爾森夫妻的儲蓄率從10％提高到20％所帶來的結果，優於投資報酬率從6％提高到12％，即使是經過20 年。此外，卡爾很可能不是巴菲特第二，因此，提高儲蓄率遠比提高投資報酬率容易。

提高投資組合的風險，無法保證更多獲利；市場不會因為你需要，就給你高報酬。你的儲蓄率是由你控制，但沒有人能控制金融市場的報酬。比較可能的情況，是卡爾冒更多風險，結果卻減損了他們儲蓄的績效表現，因為專業人士的選股績效紀錄很差，更別說是業餘者。

年輕時開始儲蓄是重要的，能幫助你確實養成理財習慣，讓複利替你的錢滾雪球。但是，儲蓄對於儲存退休金進度落後的人來說，或許更加重要，因為你沒有很多年可以讓複利發揮作用。

意思並不是說，你一退休就不再是個投資者。根據社會安全管理機構的資料，今天退休的夫妻，有50％的機率至少其中之一會活到90歲以後，你退休後還是有20至30年的時間來管理你的錢。然而，如果退休後不工作的話，你作為賺取所得者和儲蓄者的身分是有年限的。

卡爾和卡菈還有其他延續投資的方法。投資專家艾利斯（Charles Ellis）發現，將退休年齡從62歲延後到70歲，可能使需要的儲蓄率降低50％以上。延長工作年限不僅可以存更多錢，也使那些錢有更長的時間複利，減少投資組合在退休後需要持續的時間，還能將領取社會安全生活補助金的請領年齡延後。

將請領社會安全生活補助金的年齡，從62歲延後至70歲，能提高每月給付額超過70％。有些人不想延長工作年限，但是，對那些有意願且有能力的人來說，能夠大幅增進退休後的財務狀況。

無論你是否較晚才開始儲存退休養老金，知道自己何時才能退休，對每個人來說都是一種心理掙扎。

★本文摘自時報出版《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》，作者班．卡爾森（Ben Carlson）。學校教導各種語言，卻從沒教過金錢的語言，大多數人都只能靠自己盲目摸索如何理財。專業金融分析師卡爾森在本書中將透過各種研究與實例，說明如何讓小錢滾成大財富、儲蓄為何比投資重要、退休前需要存多少錢等，並提供20項個人理財法則，讓你的錢替你賺更多錢。