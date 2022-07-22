「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了

▲大家有抽到動滋健身券嗎？（圖／教育部提供）



網搜小組／劉維榛報導

暑假小確幸！由體育署加碼的「1000元動滋健身券」於今（22）日抽籤完畢，幸運兒中午12點後陸續可收到簡訊，僅有30萬天選之人！不過有網友哀號，遲遲沒收到簡訊，「484壞掉了啦，怎麼每次都沒中籤，今年繼續當邊緣人！」文章引發討論，多數網友失落狂喊沒中，其中一名網友查官網後，才自己知道中籤了！

一名網友在PTT眼神死表示，中午過後遲遲沒收到簡訊，於是好奇上網查訊，結果得到「未中籤」的悲催結果，讓他哀號「484壞掉了啦，怎麼每次都沒中籤，今年繼續當邊緣人QQ！」

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▲原PO吶喊，自己是終極邊緣人。（圖／翻攝PTT）



不過，體育署指出，動滋健身券30萬名幸運兒，會在今中午12點起會陸續收到簡訊通知，民眾可於下午3點至動滋網查詢抽籤結果，而原PO是在下午1點多查詢。

文章曝光後，一票網友也哀怨簽到，「填了10個，1個都沒中」、「3個沒中」、「4個都沒中...乾」、「全家四張沒中」、「 4張沒中+1」、「 上次抽一堆券都沒中，這次也是」。

留言串中，有兩位中獎網友則爽歪直呼，「六中一，還是女兒運氣好」，其中一位網友也是在下午1點多到動滋健身券官網查詢，結果出現「中籤」字樣。由於官方所說的3點才可以查詢，或許網友們可以抱持一絲絲希望，等時間一到再查一次。

▲底下網友一查中籤，超嗨！（圖／翻攝PTT）



查詢中籤網站，動滋券(含200元加碼券)抵用期限至8月31日止，體育署呼籲中籤民眾及早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」合作店家進行消費抵用，相關資訊可上動滋網查詢，或電洽客服專線(02)7752-3658。

▼抽到的民眾可看比賽或到健身房運動折抵。（示意圖／記者陳筱惠攝）

