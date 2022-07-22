　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台商參訪北北基生技新創產業　海基會：歡迎鼓勵回台投資

▲▼ 海基會副董事長兼秘書長詹志宏高度肯定基隆產業發展規劃，樂見臺商密切關注掌握商機。 。（圖／海基會提供）

▲ 海基會副董事長兼秘書長詹志宏高度肯定基隆產業發展規劃，樂見臺商密切關注掌握商機。 （圖／海基會提供）

記者任以芳／綜合報導

為協助大陸台商深入了解台灣投資環境、掌握商機，海基會於21日、22日辦理「大陸臺商投資臺灣北北基參訪活動」，邀請近50位大陸臺商參訪北北基，了解生技新創產業的研發實力與物流倉儲設備的智慧升級。基隆市長林右昌親自向臺商介紹市政建設成果，分享改變基隆的策略規劃，對於基隆蛻變新生後的嶄新風貌，臺商們留下深刻印象。

參訪首站為位於臺北市南港區的國家生技研究園區創服育成中心。園區育成廠商矽基分子電測、愛思分析儀器、新穎生醫分別進行簡報，呈現臺灣在半導體晶片精準醫療、可攜式分析檢測儀器、生物標記技術等預防醫療領域的尖端實力。

第二站前往新北市瑞芳區，參訪永聯物流開發成立的物流共和國。物流共和國導入自動化設備，為客戶提供客製化物流和倉儲服務，是全臺灣第一座智慧物流園區，近年來更致力發展冷鏈服務，拓展物流業市場藍海。這些智慧整合與客製化服務的經營模式，對台商深具參考價值。

參訪團接著前往基隆聯合事務所，林右昌市長分享以「全球化首都圈發展」觀點擘畫的城市發展策略，針對北部區域產業發展、交通進行整體思考，全面分析基隆城市定位後，提出「一個核心、兩個翅膀」及基隆河谷廊帶計畫。

海基會秘書長詹志宏表示，這兩年陸續邀請臺商走訪臺灣各個縣市，了解當地投資環境，也尋找商機，今年受到疫情影響，活動被迫暫停辦理，非常高興能恢復舉辦。

他說，區域發展與企業經營相似，都需有長遠的規畫，在全新的區域發展策略下，基隆河谷廊帶將開發成新的產業園區，與鄰近的南港軟體園區、汐止科技園區等構成連貫性的產業縱軸，發展前瞻性十足，值得臺商朋友密切關注，掌握投資先機。

海基會表示，面對全球情勢及中國大陸整體經營環境急劇變化，配合政府鼓勵臺商回臺投資，近年來積極安排大陸臺商走訪臺灣各地，參觀各地新興產業的成功案例，深入瞭解國內投資環境與產業發展現況，有助於精準掌握投資機會與轉型所需的技術資源。海基會將持續貼近臺商的需求，提供各項資訊與服務。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎「撞車後起火」有如保羅沃克！　關鍵5秒＋好心人＝生死兩
中信金總經理吳一揆辭職！　陳佳文接任
林志穎特斯拉燒成廢鐵！拖吊又二度起火　封路5小時終搶通
安倍國葬9／27舉行　台灣最多3人出席
義務役裝甲兵殉職　相驗死因「胸腔破裂、出血過多」
「東區大媽」又來了！狂嗑34盤迴轉壽司　兩手一攤拒付錢
「路邊見火燒車，敢救人嗎？」　網答案一面倒：穎神遇到貴人
16歲少年獨駕飛機降落松山機場　穿台灣國旗T恤
林志穎撞車「救護車正好經過」　再獲路人勇拉出車…幸運擦身死神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

台商參訪北北基生技新創產業　海基會：歡迎鼓勵回台投資

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯　網全笑了：男人是誠實的

拜登確診　習近平致電慰問：望你早日康復

國台辦指「九二共識」取得五大成果　朱鳳蓮：台灣連8年出席WHA

大陸近一週疫情波及「21省78個地市」　官方考慮入境隔離或再縮短

江蘇一天4起龍捲風致1死37傷　最高EF3級可毀損房屋使火車脫軌

南京玄奘寺供奉日侵華戰犯　陸民眾超火大：人神共憤

福建高溫衝攝氏41度　甘肅青海祁連山飄7月雪

美加強對台政治軍事聯繫　秦剛：在台灣問題上模糊掏空一中政策

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

台商參訪北北基生技新創產業　海基會：歡迎鼓勵回台投資

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯　網全笑了：男人是誠實的

拜登確診　習近平致電慰問：望你早日康復

國台辦指「九二共識」取得五大成果　朱鳳蓮：台灣連8年出席WHA

大陸近一週疫情波及「21省78個地市」　官方考慮入境隔離或再縮短

江蘇一天4起龍捲風致1死37傷　最高EF3級可毀損房屋使火車脫軌

南京玄奘寺供奉日侵華戰犯　陸民眾超火大：人神共憤

福建高溫衝攝氏41度　甘肅青海祁連山飄7月雪

美加強對台政治軍事聯繫　秦剛：在台灣問題上模糊掏空一中政策

睽違27年！《心之谷》真人版10月重返大螢幕…預告重現經典場景

BA.5絕非輕症！日本醫師曝恐怖數字　1個月內重症飆升至5.6倍

辛元旭側腹拉傷、于森旭又確診　悍將緊急叫上董子恩

【廣編】敦化南路最璀璨的一刻　「亞昕敦南」正式公開

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

半導體「庫存過剩」產業陷低迷　分析師：將持續到年底

中信金總經理吳一揆辭職　陳佳文接任！

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

7月已444人熱傷害！比去年整月還多　7類人高危險「肥胖也上榜」

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

大陸熱門新聞

村民見「水裡浮屍」嚇壞報警　打撈時糗了

婚禮前夕！她目睹婆婆幫老公搓澡

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

海洋公園北極熊變色！網：棕熊染色冒充？

季辛吉：不要與中國無休止對抗

姚明女兒12歲就180公分！網：父母基因太強

存在1.5億年的長江白鱘被正式宣布滅絕

31歲已婚公務員搞上50歲女長官！激戰3年超能玩

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120狂飆逾100公里

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

最長壽雄性熊貓「安安」安樂死　享年35歲

市場買的蝦路上熱熟了　浙江連6天飆破40℃

4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞崩潰

玄奘寺供奉侵華戰犯　陸民眾超火大

更多熱門

相關新聞

林右昌提議北北基整併升格　侯友宜：國土規劃不是誰說了算

林右昌提議北北基整併升格　侯友宜：國土規劃不是誰說了算

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，引發熱議，基隆市長林右昌今也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市，對此，新北市長侯友宜表示，國土規劃要詳細評估，「不是單一人或誰來說了算。」

批北市生育獎勵修法抓不到重點　游淑慧：誰會為了5千元生第3胎？

批北市生育獎勵修法抓不到重點　游淑慧：誰會為了5千元生第3胎？

比較香港、新加坡開放餐飲後狀況　侯友宜：Delta傳播鏈是重要指標

比較香港、新加坡開放餐飲後狀況　侯友宜：Delta傳播鏈是重要指標

圖輯／北市274處淹爆　網喊：阿北，出大事啦

圖輯／北市274處淹爆　網喊：阿北，出大事啦

他曝「信義區撈到魚」菜單狂洗　內行搖頭：噁

他曝「信義區撈到魚」菜單狂洗　內行搖頭：噁

關鍵字：

北北基

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面