台商參訪北北基生技新創產業　海基會：歡迎鼓勵回台投資

▲ 海基會副董事長兼秘書長詹志宏高度肯定基隆產業發展規劃，樂見臺商密切關注掌握商機。 （圖／海基會提供）

記者任以芳／綜合報導

為協助大陸台商深入了解台灣投資環境、掌握商機，海基會於21日、22日辦理「大陸臺商投資臺灣北北基參訪活動」，邀請近50位大陸臺商參訪北北基，了解生技新創產業的研發實力與物流倉儲設備的智慧升級。基隆市長林右昌親自向臺商介紹市政建設成果，分享改變基隆的策略規劃，對於基隆蛻變新生後的嶄新風貌，臺商們留下深刻印象。

參訪首站為位於臺北市南港區的國家生技研究園區創服育成中心。園區育成廠商矽基分子電測、愛思分析儀器、新穎生醫分別進行簡報，呈現臺灣在半導體晶片精準醫療、可攜式分析檢測儀器、生物標記技術等預防醫療領域的尖端實力。

第二站前往新北市瑞芳區，參訪永聯物流開發成立的物流共和國。物流共和國導入自動化設備，為客戶提供客製化物流和倉儲服務，是全臺灣第一座智慧物流園區，近年來更致力發展冷鏈服務，拓展物流業市場藍海。這些智慧整合與客製化服務的經營模式，對台商深具參考價值。

參訪團接著前往基隆聯合事務所，林右昌市長分享以「全球化首都圈發展」觀點擘畫的城市發展策略，針對北部區域產業發展、交通進行整體思考，全面分析基隆城市定位後，提出「一個核心、兩個翅膀」及基隆河谷廊帶計畫。

海基會秘書長詹志宏表示，這兩年陸續邀請臺商走訪臺灣各個縣市，了解當地投資環境，也尋找商機，今年受到疫情影響，活動被迫暫停辦理，非常高興能恢復舉辦。

他說，區域發展與企業經營相似，都需有長遠的規畫，在全新的區域發展策略下，基隆河谷廊帶將開發成新的產業園區，與鄰近的南港軟體園區、汐止科技園區等構成連貫性的產業縱軸，發展前瞻性十足，值得臺商朋友密切關注，掌握投資先機。

海基會表示，面對全球情勢及中國大陸整體經營環境急劇變化，配合政府鼓勵臺商回臺投資，近年來積極安排大陸臺商走訪臺灣各地，參觀各地新興產業的成功案例，深入瞭解國內投資環境與產業發展現況，有助於精準掌握投資機會與轉型所需的技術資源。海基會將持續貼近臺商的需求，提供各項資訊與服務。