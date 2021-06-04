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圖輯／北市274處淹爆！馬路慘成「漂漂河」...網急喊：阿北，出大事啦

▲▼忠孝東路五段水煙半個輪胎高。（圖／記者張君豪翻攝）

▲忠孝東路五段淹水達半個輪胎高。（圖／記者張君豪翻攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

雙北今（4）日下午突然降下暴雨，雨勢一發不可收拾，尤其北市3個行政區達豪大雨等級，另6個行政區則達豪雨等級，3個小時的強降雨累積雨量，是北市降雨量紀錄以來第5名，使得多處淹大水，除了人車困在水中外，捷運站出口也成一片汪洋，信義區多條馬路淹到寸步難行，讓不少網友心焦不已，趕忙到台北市長柯文哲粉專留言「阿北！出事了啦！」

▲▼天氣 大雨 台北市正午暴雨 天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼台北市正午暴雨，天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 大雨 台北市正午暴雨 天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲表示，午後對流發展旺盛，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區10分鐘雨量超過30毫米，目前測得最大累積雨量是大安區福州山站127.5毫米。台北下雨每小時78毫米，就有可能淹水，有些行政區超過200毫米，已經超過防洪設施標準，目前統計有274件淹水災情，幸好目前沒有人員傷亡。

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼北市府捷運站前淹水至小腿肚，民眾只能涉水而過。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）
由於雨勢來的太急太猛，造成排水不及，北市東區與市政府前、捷運市府站前，甚至水淹小腿肚，忠孝東路五段則淹水達半個輪胎高，不少機車騎士面對大水，只能下車用人力牽車，誇張景象也讓不少民眾驚呼「第一次看到淹成這樣...」。消防局提醒，目前台北市發布一級淹水警戒，主要以台北市大安區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區甚為嚴重，許多道路已經開始積水，呼籲駕駛以及路人改道避免淹水造成車輛、自身受損。

▲▼ 台北市富陽街淹水，淹水 。（圖／居民提供）

▲▼ 台北市富陽街水淹到幾乎看不見路上機車 。（圖／居民提供）

▲▼ 台北市富陽街淹水，淹水 。（圖／居民提供）

依據即時水情資訊，台北市士林區、大安區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區、萬華區、中正區，列為一級淹水警戒；大同、中山等區域，列為二級淹水警戒。新北市方面，三重區、三峽區、土城區、中和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、樹林區、坪林區，以及基隆市七堵區，桃園市大溪區，時降雨量也達一級警戒標準，新北永和區、金山區、萬里區，基隆市中山區、安樂區，則列為二級淹水警戒。

▲▼忠孝東路五段水煙半個輪胎高。（圖／記者張君豪翻攝）

▲忠孝東路五段水淹到半個輪胎高。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼吳興商圈淹大水，老鼠在水中站立求救。（圖／網友提供）

▲吳興商圈淹大水，還可見老鼠在水中站立求救。（圖／網友提供）

▲▼北市信義區和平東路淹水／積水。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北市信義區和平東路淹水漫入屋內，居民無奈。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

▲▼北市信義區和平東路淹水／積水。（圖／記者羅婉庭攝）

北市府指出，北市災害應變中心一級開設，消防局等29個單位立即派員進駐，各區災害應變中心亦同時成立，而南港區南深陸閘門水位上升迅速，已達警戒水位，北市府在下午1點56分緊急關閉該處閘門，防範淹水災情出現。

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