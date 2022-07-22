　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

▲▼曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲美女登山家曾格爾又有創舉。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣女性登山家曾格爾又有創舉！她22日上午11點多在粉絲專頁「曾格爾 Grace Tseng」發文，恭賀自己「攻頂成功！台灣人K2首登！」文中難掩興奮，「這不只是個人的挑戰，更戰勝了人類的極限！迫不急待把這份喜悅跟你們分享！」最後精神喊話，期許自己在倒數四個月攀爬完五座高峰，讓台灣站上世界的舞台。

今年29歲的曾格爾宣布喜訊，「世界上最難的高峰——狂暴之山K2，挑戰無氧登頂成功！」文中表示，再次攀登K2對她來說意義重大，「有了上次的失敗經驗，除了心理的障礙外，這次也是爬得戰戰兢兢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，除了要克服比聖母峰還陡峭的坡度，最後一段還因為地勢困難複雜、含氧量極低，讓她直接跪在藍冰上邊哭邊攀爬，「終於成功攻頂！」而這不只是個人的挑戰，更戰勝人類極限。

回想攀爬過程，她坦言原本很擔心昨天風大、無法攻頂，還好今天天氣好轉，挑戰無氧登頂成功，「很開心能夠寫下K2『無氧全球最年輕女性』新紀錄，這是這近九個月以來，在世界攀登史所寫下的第三項世界紀錄」，這除了是台灣人首登外，也是她的第九座高峰。

最後她表示，「只剩下倒數四個月，最後五座高峰，這將是台灣有史以來最接近完成『14座8000米攀登』的時刻！」自我精神喊話，希望用實際的世界紀錄，以挑戰的精神讓台灣站上世界的舞台，「讓全世界知道來自島國的我們，也有攀登世界之巔的可能！」並用hashta打卡g，「#布羅德峰、G1、G2、卓奧友、希夏邦馬」、「#堅持到最後」、「#我愛台灣❤」。

據悉，曾格爾5月才在臉書貼出消息，她在尼泊爾時間5月12日02:30，成功登頂8463公尺的「世界第五高峰」馬卡魯峰（Makalu），這也意味著曾格爾已經順利完成尼泊爾境內所有8000公尺山峰，同時也是第一位完成這項成就的台灣人。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎特斯拉車頭全毀！　拖吊到一半「二度起火」
「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了
民進黨議員兒研發「叫雞App」　仲介10名妙齡女賣淫
真的熱到叫不敢！今飆41.2度高溫　再度刷新今年記錄
操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚：他是家族的開心果
快訊／BA.2.75首度侵台！　30多歲男確診
又見兒童腦炎亡！4歲女童「發燒併癲癇」　發病到死亡僅5天
林志穎開特斯拉自撞火燒車！現場持續交管...僅開放內側車道
快訊／新增86死！　本土＋23813

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了

國際疫情「高峰還未到頂」　王必勝：開放國門沒有時間表

醫估7月底BA.5入侵「疫情反轉」　王必勝：8月有可能「會嚴密監測」

快訊／幼兒莫德納首日僅接種683劑　莊人祥說明原因

真的熱到叫不敢！花蓮卓溪飆出41.2度高溫　再度刷新今年紀錄

首例熱中暑併新冠死亡！40多歲男高燒44度送醫確診「曾打3劑疫苗」

首例BA.2.75男「曾打三劑疫苗」　無須匡列接觸者原因曝

快訊／BA.2.75首侵台！30多歲印度男入境確診　和同行親友驗出不同株

3歲男童確診後2個月「全身皮疹併發燒」　MIS-C收住加護病房

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了

國際疫情「高峰還未到頂」　王必勝：開放國門沒有時間表

醫估7月底BA.5入侵「疫情反轉」　王必勝：8月有可能「會嚴密監測」

快訊／幼兒莫德納首日僅接種683劑　莊人祥說明原因

真的熱到叫不敢！花蓮卓溪飆出41.2度高溫　再度刷新今年紀錄

首例熱中暑併新冠死亡！40多歲男高燒44度送醫確診「曾打3劑疫苗」

首例BA.2.75男「曾打三劑疫苗」　無須匡列接觸者原因曝

快訊／BA.2.75首侵台！30多歲印度男入境確診　和同行親友驗出不同株

3歲男童確診後2個月「全身皮疹併發燒」　MIS-C收住加護病房

海能風電完成12支風機安裝　已自6月底開始送電

熱瘋！飆到41度高溫可發「高溫津貼」？　勞動部這樣說

貝茲扛致勝3分砲　道奇斬巨人收5連勝

黃嘉千彩排最後一幕「雙眼明顯泛淚」！鬆口最大挑戰…真相和他有關

擁抱美好生活！柯佳嬿化身Panasonic概念體驗館PoME一日店長

「北基隆南虎尾」中元祭　雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

關聖帝君聖誕　侯友宜赴新莊武聖廟參拜祈福

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

特斯拉創辦人76歲老父精力太強！　企業求捐精：創造新一代馬斯克

美國會暴動案聽證會　聚焦川普「3小時無作為」盯電視看群眾闖入

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

生活熱門新聞

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

網崩潰狂湧「林志穎粉專」：快報平安吧

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

婦人漏尿6年求診　「挖出陳年避孕器」

4機車停紅燈秀鐵支車牌　網見「5987」笑了

更多熱門

相關新聞

年輕男早餐嗑2片吐司單攻玉山　高山症發作躺平

年輕男早餐嗑2片吐司單攻玉山　高山症發作躺平

一名27歲年輕男子日前赴玉山，計畫單攻主峰，未料在海拔3000公尺高山上出現暈眩等高山症症狀，勉強折回排雲山莊，駐守的竹山秀傳玉山醫療隊立刻予以評估治療，所幸沒有大礙；醫療隊經了解，才知道男子不但前一晚沒睡好，當天早餐更只吃了2片吐司就出發，呼籲山友行前務必吃飽、睡好，以免發生意外不幸。

新手背工完成任務返程失蹤！4天仍未找到人

新手背工完成任務返程失蹤！4天仍未找到人

攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

網友瘋露營　輕鬆享受山林美景

網友瘋露營　輕鬆享受山林美景

陽明山「隱藏版黑森林」涼爽忘憂

陽明山「隱藏版黑森林」涼爽忘憂

關鍵字：

曾格爾K2攻頂登山喬戈里峰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

林志穎經紀人報平安：父子目前在醫院觀察中

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面