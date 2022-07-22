台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

▲美女登山家曾格爾又有創舉。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣女性登山家曾格爾又有創舉！她22日上午11點多在粉絲專頁「曾格爾 Grace Tseng」發文，恭賀自己「攻頂成功！台灣人K2首登！」文中難掩興奮，「這不只是個人的挑戰，更戰勝了人類的極限！迫不急待把這份喜悅跟你們分享！」最後精神喊話，期許自己在倒數四個月攀爬完五座高峰，讓台灣站上世界的舞台。

今年29歲的曾格爾宣布喜訊，「世界上最難的高峰——狂暴之山K2，挑戰無氧登頂成功！」文中表示，再次攀登K2對她來說意義重大，「有了上次的失敗經驗，除了心理的障礙外，這次也是爬得戰戰兢兢。」

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她指出，除了要克服比聖母峰還陡峭的坡度，最後一段還因為地勢困難複雜、含氧量極低，讓她直接跪在藍冰上邊哭邊攀爬，「終於成功攻頂！」而這不只是個人的挑戰，更戰勝人類極限。

回想攀爬過程，她坦言原本很擔心昨天風大、無法攻頂，還好今天天氣好轉，挑戰無氧登頂成功，「很開心能夠寫下K2『無氧全球最年輕女性』新紀錄，這是這近九個月以來，在世界攀登史所寫下的第三項世界紀錄」，這除了是台灣人首登外，也是她的第九座高峰。

最後她表示，「只剩下倒數四個月，最後五座高峰，這將是台灣有史以來最接近完成『14座8000米攀登』的時刻！」自我精神喊話，希望用實際的世界紀錄，以挑戰的精神讓台灣站上世界的舞台，「讓全世界知道來自島國的我們，也有攀登世界之巔的可能！」並用hashta打卡g，「#布羅德峰、G1、G2、卓奧友、希夏邦馬」、「#堅持到最後」、「#我愛台灣❤」。

據悉，曾格爾5月才在臉書貼出消息，她在尼泊爾時間5月12日02:30，成功登頂8463公尺的「世界第五高峰」馬卡魯峰（Makalu），這也意味著曾格爾已經順利完成尼泊爾境內所有8000公尺山峰，同時也是第一位完成這項成就的台灣人。