年輕男單攻玉山早餐只吃吐司　一過海拔3千米就暈眩躺平

▲有年輕民眾早餐只吃2片吐司就打算攻頂玉山，結果發生暈眩，到排雲山莊休息治療。（圖／翻攝「竹山秀傳-玉山醫療隊 粉絲頁」，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名27歲年輕男子日前赴玉山，計畫單攻主峰，未料在海拔3000公尺高山上出現暈眩等高山症症狀，勉強折回排雲山莊，駐守的竹山秀傳玉山醫療隊立刻予以評估治療，所幸沒有大礙；醫療隊經了解，才知道男子不但前一晚沒睡好，當天早餐更只吃了2片吐司就出發，呼籲山友行前務必吃飽、睡好，以免發生意外不幸。

竹秀玉山醫療隊（1110715-17梯隊）指出，事發當天隊員們正準備享用早餐，突然聽到管理員疾呼「有人昏倒了！」眾人馬上衝進排雲山莊，發現有個年輕人躺在地上，臉色蒼白且虛弱地說「好冷、坐著會頭暈」，經醫師評估過後，先請其隊友攙扶他到醫療站，並給予氧氣，並測量血壓、血氧，所幸一切指數正常。

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醫療隊詢問後，才得知這名27歲山友原本計畫單攻，前一晚住在東埔山莊，但因為睡眠不足，而且早餐只吃了兩片吐司就上山，未料在登高超過海拔3000公尺後就出現暈眩；醫師馬上給予高山症的藥物、讓他喝下20CC的葡萄糖，也請這名山友繼續呼吸氧氣、休息，最後臉色終於恢復紅潤，血壓血氧也正常。

該梯次醫療隊成員表示，是第一次遇上有人出現高山症暈眩的緊急狀況，雖然該名山友後來表示好多了，自行回到排雲山莊與隊友會合，但醫師仍叮囑他千萬不可以再上山，攻頂計畫也暫時擱置，同時呼籲山友於高山活動時務必注意身體狀況、準備妥當。