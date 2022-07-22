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特斯拉車頭陷火海！網崩潰狂湧「林志穎臉書粉專」：快報平安吧

網搜小組／劉維榛報導

今（22）日上午10時50分，驚傳男神林志穎開著特斯拉出車禍，車頭火焰狂衝天際，現場民眾指稱，車內還有一對父子，父親傷勢嚴重，一度卡在車內。消息曝光後，大批網友卻驚呼，受傷民眾與林志穎長得不一樣，但消息未明，紛紛湧入粉絲團急喊，「天啊，剛才看到新聞真的嚇到，希望平安無事！」

▲▼桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

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據了解，車禍發生時間為上午10時50分，外傳是林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到機車分隔島，當時林志穎開著一輛特斯拉model x的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。

不過傷勢照片曝光後，網友紛紛質疑「林志穎有那麼胖嗎」、「天啊，昨天和他弟弟不是才在工地好好的」、「但是圖片的林志穎不對啊」、「那個臉跟身材一點都不像」。

由於消息尚未被證實，一票網友也湧入林志穎粉專祈福，「可以報個平安嗎」、「希望不是你」、「小志車禍新聞不是你本人吧？」「是真的嗎？不像～希望不是」。

12：36 更新，親弟林志鑫稍早也證實消息，表示該照片確實是林志穎的車沒錯，他目前正在趕往醫院了解狀況。

▼網友質疑，照片不像是林志穎。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火，傷者疑似為林志穎。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼特斯拉前車頭幾乎沒了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火，傷者為林志穎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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