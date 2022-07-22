先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」　見救護車來才離開

網搜小組／劉維榛報導

男神林志穎今（22）日上午開著特斯拉，並載著6歲兒子出沒桃園市中正北路，但不明原因失控撞上分隔島後起火，車頭陷入火海，場面相當驚悚。據了解，林志穎與兒子被拉出來後，車子才猛烈著火，而一名網友自稱，當時把他們拉出來時，根本不知道駕駛就是林志穎，等到救護車抵達，他才安心離去。

▲林志穎開特斯拉自撞分隔島起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）



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由於事故地點一旁就是工地，現場工人聽聞巨響後探頭察看，赫見特斯拉車禍，當即與好心的路過民眾一同打開車門，協助林志穎父子脫困。

現場工人指出，在協助父子倆脫困時，不斷聽聞特斯拉內部傳來「砰砰」聲響，將2人拉出後，短短約5秒特斯拉隨即起火，猛烈的火勢瞬間將車頭吞沒，幸此時父子已經脫困，否則後果不堪設想。

目前林志穎父子已經送往林口長庚治療，林志穎雖傷勢嚴重，但無生命危險；幼子則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

林口長庚稍早證實，林志穎父子目前正在醫院治療中，太太與家人都在醫院陪伴中，相關病情暫時無法說明，傍晚經紀人與家人會在林口長庚舉行記者會對外說明。

▲救命恩人現身！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



消息曝光後，一名網友也著急滑臉書，要替林志穎祈禱傷勢，怎料在某粉專上，看到友人留言，表示當時是他救出林志穎的，「人是我救的，我先把小孩抱出來，再把駕駛拉出來，我怎麼不知道那是林志穎，而且小孩要去比賽車，不是上課！」

原PO也隨時連絡友人想證實消息，結果對方回應，「對啦！我以前出台灣全記錄時，路上就救過撞車的人了，好嗎？那年救了人之後，尾牙就抽到大獎。」原PO同時補充表示，友人之前從事節目攝影師的工作。

原PO也好奇追問，「哇靠，你不知道傷者是小旋風嗎？」友人則說，「我哪裡看得出來他是誰，把小孩先拉出來，然後車子已經開始起火，我趕快再把駕駛拉出來，等到救護車來，我才走的！」最後原PO也直呼，友人救出林志穎後，手上都是林的鮮血，直到救護車來，才敢安心離去。

▼原PO轉述，拉出林志穎後，友人手上也都是血。（圖／翻攝爆廢公社公開版）