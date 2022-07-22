土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

▲烏俄兩國將與土耳其代表，以及聯合國秘書長簽署協議，重新開放烏克蘭黑海港口的糧食出口。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

土耳其透露，烏克蘭、俄羅斯和土耳其的代表將於22日下午，與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在伊斯坦堡簽署協議，重新開放烏克蘭黑海港口的糧食出口，以緩解國際間因俄羅斯入侵而造成的糧食危機。

據路透社報導，烏克蘭與俄羅斯都是世上最大的食品出口國，不過自從俄羅斯總統普丁在2月24日下令軍隊入侵烏克蘭以來，烏俄兩國銷往世界各地市場的貨物就大大減少，並導致國際間的糧食價格飆升。

土耳其總統辦公室在當地21日發布聲明，聲稱烏俄兩國將和土耳其與聯合國秘書長古特雷斯簽署協議，重新開放烏克蘭黑海港口的糧食出口，以緩解國際間因俄羅斯入侵而造成的糧食危機。相關協議將於22日格林威治標準時間13點30分（台灣時間晚上9點30分），在伊斯坦堡完成簽署。

儘管烏俄雙方並未證實相關說法，不過烏克蘭總統澤倫斯基在21日的深夜演講中，暗示了烏克蘭的黑海港口可能很快就會解除封鎖。美國國務院對聯合國斡旋的結果表示歡迎，當局除了譴責俄羅斯蓄意將糧食作為武器外，還要求俄羅斯對實施相關協議負責。