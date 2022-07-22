理工男「4大優點」香爆！妹子挖到寶：超多潛力股　過來人認證

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在許多人的印象中，理工男木訥、不擅打扮，放在擇偶市場裡可能不具優勢；然而，就有女網友打破這看法，並舉出4大優點，直言「超多潛力股！」對此，不少過來人認證，基本上全說中了。

女網友在Dcard提到，自己交往過三任理工男，「發現身邊許多女生對他們只有壞印象，但在我眼裡，他們的缺點有時反倒成了優點。」

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第1點：生活環境單純

原po笑說，「理工男的異性朋友比日本製的壓縮機還稀少。別人出門跑夜店，他在寫code；別人在social，他在打電動，出去拈花惹草的可能比較低。」

第2點：富有創造力

她提到，前任很愛不斷開發不同的小東西，寫了很多實用又有創意的插件或小遊戲，雖然兩人感情已成過去式，但直到現在仍覺得對方很厲害，「有才華跟熱忱的工程師，在我心中跟厲害的小說家、音樂家等級差不多。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

第3點：善於釐清問題找解方

女網友認為，理工腦就是解決問題的腦袋，「舉凡是東西壞了、電器故障，還是生活上的任何困難，他們都能用理性的高效思維思考，相處久了，默默地感覺到自己的想法也有所成長。」

第4點：很多理工男是璞玉

有過三任經驗的她，最後更大讚「理工男其實超多潛力股！換個髮型、服裝，等級絕對大躍進，推薦挖寶，把他們變成妳喜歡的形狀！」

不過，原po也強調，「我是想表達理工男吸引我的那些點，所以這篇只著重優點，沒說太多缺點，當然不是說理工男就完美啦！至於三任分手的原因？長話短說一任是彼此淡了，兩任人生階段目標不同，談感情除了人和，天時地利還是佔很大因素的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，網友們紛紛回應，「我也要加一個，我交過的理工男不太會花時間管妳，但根據我的經驗，不干涉不代表他們不在意，只是用他們的方式在意而已」、「我也超愛理工男」、「我也很想交理工男啊，哪裡報名哈哈哈」、「之前工作也有遇過這類型的男生，是很內斂的魅力，尤其外表乾乾淨淨、頭腦邏輯又清楚，不拖泥帶水真的很吸引人」、「我也是！超喜歡理工宅男，哈哈哈哈哈有一種奇特的萌點」、「理工男真的璞玉，教好後撒嬌樣子超可愛」。

但也有人不以為然，表示「有部分的理工男會故意包裝自己，感覺生活很單純、下課就回家睡覺打lol，讓妳對他有一定的信任度後，再去外面到處亂搞呢」、「我認識的理工男，怎麼都是玩咖」、「理工男也有玩咖，不要抱太大期待」。

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