他隨機拿石塊砸3車「心情不好」！身上酒瓶曝身分…前一天才偷超商

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局接獲報案，有人隨機持石塊朝停放在路邊的車輛猛砸，最後警方抵達現場發現涉案男子就坐在路邊，警方發現男子身上有一瓶酒，而轄區前一天才剛發生有民眾在店家拿走酒類、食物不付錢，比對閱監視器確認同一嫌犯，隨即將人帶回派出所釐清動機。

警方調查，44歲的李姓男子，在日前某日晚上9時許，竟然在南港區惠民街的路邊朝路邊2台車輛丟擲石頭，造成車輛擋風玻璃毀損，事後有民眾發現愛車遭砸，立刻通知警方到場，警方調閱監視器鎖定李嫌身影，並立刻展開追查。

▲男子到案後稱因為太無聊，才會拿石頭砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查後，又在1小時後接獲報案，在南港區三重路又有路邊車輛被石頭砸毀，民眾告知警方發現後立刻尾隨李嫌身後，最後與警方在南湖大橋上會合，並合力逮捕李姓嫌犯到案，男子到案竟然辯稱，因為太無聊、心情不佳才會砸車，訊後依照毀損罪嫌移送法辦。

▲男子隨機拿石頭砸車，身上搜出一瓶酒，原來竟是前一天到超商偷走的。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方在李嫌身上查獲一瓶酒，聯想前一天超商才報案，有民眾前往南港區重陽路上的超商，順勢拿走店內的商品，包括酒、布丁以及包子，且不願付錢就直接走人，事後店家報警，比對監視器竟然是同一人，也依相關規定函送法辦。